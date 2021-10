Češi mají k penězům zvláštní vztah, jsou pro ně tabu. Jak pak mají naučit hospodařit děti, říká lektorka

Rozhovor

Sestavit rodinný rozpočet, porovnat si v obchodě ceny, vědět, na co si půjčit můžu a na co bych neměl. To je naprostý základ, který by si z průřezového tématu finanční gramotnosti měly odnést všechny děti. „Bohužel na některých školách pojímají věci hrozně akademicky, děti se učí spoustu pouček, ale v praxi si nic nevyzkouší,“ říká ekonomka, bývalá bankéřka a nyní lektorka Veronika Kalátová. Břímě výchovy k finanční zodpovědnosti tak často zůstává na rodičích.