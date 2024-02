Olympionik v odboji. Drahomír Jirotka bojoval proti nacistům se zbraní i s hokejkou v ruce

Narodil se 20. září 1915 v Prostějově. Po vychození obecné školy začal studovat na reálce a po maturitě v roce 1933 se zapsal ke studiu stavebního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze.

S bratrem Zdeňkem hráli za rodný Prostějov, kterému v roce 1933 pomohli až do finále mistrovství Československa. Následně dostali lano do pražské Sparty a nedlouho na to i do reprezentace.

Zdeněk se na mistrovství světa dostal již v roce 1934. „Drahoš“ měl Československo poprvé reprezentovat v roce 1935, ale na mistrovství světa do švýcarského Davosu nakonec neodjel. Premiéru tak měl až o rok později, kdy se mistrovství světa hrálo v rámci zimních olympijských her v Garmisch-Partenkirchenu.

Jeho vstup mezi světovou elitu byl působivý.