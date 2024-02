Tady se ještě touží. Svět Maria Benedettiho není starý, jen už bohužel neexistuje

Recenze

Kdo si přečte povídky uruguayského spisovatele Maria Benedettiho, ten sezná, že v nich píše o světě, jenž dávno minul. Zároveň se však nad jeho posledním povídkovým souborem Budoucnost mé minulosti jeví jako evidentní, že pokud má mít naše planeta nějakou budoucnost, pak se to, co nacházíme v textech autora, jenž už bohužel není mezi námi, musí vrátit. A co že to je? Důvěra, vášeň a blízkost, včetně té tělesné… Kdy jste naposledy s někým tančili tango?