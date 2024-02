Láska za časů kolektivizace. I milicionář se může zamilovat do třídního nepřítele, ale co pak s tím?

Recenze

Po pětatřiceti letech se nezdá nic odvážného na tom, psát o režimu, který tu čtyřicet let drancoval zemi. Ale je to téma natolik ohrané, že to čin velmi odvážný nakonec je. Martinu Fahrnerovi tento risk vyšel. Novela Štěstí předkládá archetypální příběh lásky. Ona je holka ze statku, on je milicionář a soudruzi právě kolektivizují venkov, rozorávají meze…