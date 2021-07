Zemřela rocková legenda. Dusty Hill působil v ZZ Top jako baskytarista 50 let

Ve věku 72 let zemřel americký hudebník Dusty Hill, který strávil více než 50 let jako baskytarista rockové kapely ZZ Top. Podle magazínu Rolling Stone to ve středu oznámili zbylí dva členové tohoto texaského tria Billy Gibbons a Frank Beard. Jejich kolega podle prohlášení skupiny zemřel ve spánku u sebe doma v Houstonu.