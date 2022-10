SOUTĚŽ: Vyhrajte novou knihu Jana Němce Liliputin

Výrostek, který v obléhaném Mariupolu rozváží lavaš a váhá, kdy zmizet, až už je pozdě. Ruská akademička, která se spolu se svou milenkou rozhodne protestovat uprostřed Moskvy pomocí pas de deux z Labutího jezera… Ne. Postavami této povídkové knihy nejsou vojáci na frontě, avšak ani tito lidé už nikdy nebudou stejní.

„Válka ve mně probudila vztek, vztek psát. Vysedával jsem u zpráv a záviděl reportérům, že jsou u toho. Ale v určitou chvíli jsem začal vnímat i to, co ve zprávách není. A jak to tam není. Zkusil jsem tedy prověřit, co v této chvíli svede literatura: bez odstupu času, s odstupem několika set kilometrů. Jako když si člověk zapaluje jednu cigaretu od druhé, napsal jsem pět povídek — dvě západní, dvě ukrajinské a tu poslední ruskou. Všechny jsou o válce, ale ne vždy je zřejmé, kdo vlastně je nepřítel,“ říká o knize spisovatel Jan Němec.

A jak knihu vyhrát? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Které knihy Jan Němec napsal? Své odpovědi posílejte do neděle 23. října. Ze správných vybereme vítěze.

Kniha vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtka.