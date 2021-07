Fascinující svět ptáků. Jak plameňák vnímá déšť stovky kilometrů daleko a jak moc jsou samci promiskuitní

15. července 2021 5:00 Lidovky.cz > Orientace > Věda

Jaké to je, být plameňákem a vnímat neviditelný déšť vzdálený stovky kilometrů? Nebo ucítit náhlé nutkání bez ustání jíst, do týdne se stát morbidně obézním a pak bez odpočinku letět na opačnou polokouli jako někteří drobní pěvci? Tak to přesně nevíme. Přesto se to někteří vědci pokoušejí zjistit a popsat.

Výjimečná je v tomto směru kniha Ptačí smysl: Jaké to je být ptákem od předního světového ornitologa Tima Birkheada (1950), profesora z univerzity v Sheffieldu, proslaveného zvláště výzkumem sexuálního chování ptáků. Vedle toho je také autorem řady úspěšných a oceňovaných knih; Ptačí smysl získal četná ocenění: mimo jiné byl tiskovinami Independent a Guardian vyhlášen za nejlepší přírodopisnou knihu roku 2012.

A kniha je chválena právem: autor v ní spojuje svoje odborné znalosti a vášeň poznávat se schopností poutavě a srozumitelně vyprávět. Vykládá nejen o tom, co dnes o ptácích víme či začínáme tušit, ale takřka napínavě přibližuje i to, jak se vědci k danému poznání složitě a navzdory řadě předsudků klopotně dostávali.