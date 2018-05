Otřesy ve světě seriálů. Slibná sci-fi Expanze končí a s ní i Inhumans od Marvelu

LOS ANGELES Nadešla doba, kdy televize a streamovací společnosti představují plánovaný program potenciálním investorům. To se často neobejde bez konce slibných i divácky oblíbených sérií. Došlo ale i na nevídanou objednávku, když si televize Comedy Central zažádala o sedmdesát nových dílů seriálu Rick a Morty.

Velkou vlnu rušení zahájila i televize Fox. Ta zrušila hned několik svých komediálních seriálu, mezi nimi i v Česku oblíbený seriál Brooklyn 99 s Andym Sambergem v hlavní roli. Jednou kamerou snímaná groteska o poldovi, který má problém s dodržováním předpisů, tak měla skončit po své páté sérii. Značku ale od Foxu odkoupila televize NBC, která hodlá natočit ještě minimálně šestou sérii. Objednala si u tvůrců třináct nových dílů. Brooklyn 99 tak nakonec záhubě předešel, ale mnoho jiných seriálů takové štěstí nemělo.

Pověsit skafandr na hřebík

Škrtala i televize Syfy. Ta zrušila například seriál Gray Matter o astronautech, kterým nikdo vymazal pamět. Citelnějším zásahem rozhodně je ale konec oceňované a kritikou vyzdvihované sci-fi ságy Expanze na motivy knih Jamese S. A. Coreyho. Magazín Polygon o Expanzi napsal, že je s přehledem tím „nejlepším seriálem, na který se nikdo nedívá.“ Právě mizivá sledovanost zapříčinila konec seriálu, jehož poslední (třetí) série má na agregátním serveru Rotten Tomatoes bezchybných 100% (údaje k 14. květnu).

Někteří také možná doufali, že po plánované osmé sérii Hry o trůny přijde ještě další, třeba jako překvapení. Televize HBO ale oficiálně seriál ukončí po osmé sérii. Fanoušci to tak mají černé na bílém, že se finále nezadržitelně blíží. HBO každopádně chce popularitu vytěžit a již připravuje několik odvozených seriálů (spin-offů), které hlavní příběhovou linii sledovat nehodu.

Marvelovský přešlap

Ne každé dílo podle komiksů Marvelu musí být nutně hitem. Vedle filmů, které boří návštěvnosti v kinech se televize ABC rozhodla superhrdinský tým Inhumans adaptovat jako seriál. Kritici i diváci seriál rozcupovali. Situaci nezachránil ani Iwan Rheon (kterého fanoušci znají jako Ramsayho Boltona ze Hry o trůny). Inhumans tak skončili hned po první sérii.

Koncem dubna televize Starz zrušila jednoho ze svých hlavních tahounů minulých let - komediální hororový seriál Ash vs Evil Dead. Důvodem byla rapidně klesající sledovanost a to i přes fakt, že značka Evil Dead je pro mnohé kultem. Ságu o Ashovi Williamsovi (Bruce Campbell), drsňákovi s motorovou pilou místo ruky, vytvořil v roce 1981 Sam Raimi (Spider-Man, Hra snů). Seriál navazoval na děj původní trilogie a odehrával se třicet let po konci posledního filmu.

Dokázali jsme to, Morty!

V běžné praxi se dá říct, že televize obnovují seriály na jednotlivé sezóny, případně si u tvůrců objednají určitý počet dílů. Každý seriál tak de facto z roku na rok „bojuje o přežití“. Ne však komediální sci-fi série Rick a Morty tvůrců Dana Harmona a Justina Roilanda. Příběhy Potrhlého vědátora Ricka a jeho vnuka Mortyho si získaly kultovní status. Televize Comedy Central tak přišla rovnou s velkolepou objednávkou na sedmdesát nových dílů (sedm sérií). Seriál Rick a Morty v Česku uvádí televize Prima Comedy Central.