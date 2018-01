Pes v Rusku postřelil svého pána při cestě na lov. Muž na následky zranění zemřel

SARATOV Téměř neuvěřitelný incident se odehrál minulý týden poblíž ruského města Saratov. Lovecký pes postřelil svého pána dvouhlavňovou brokovnicí, která ležela v automobilu. Muž podlehl následkům zranění ještě před příjezdem do nemocnice.

„Zemřel velmi zkušený lovec,“ uvedl pro deník Telegraph vyšetřovatel Alexander Galanin o tragickém incidentu, který se odehrál na jihozápadě Ruska nedaleko řeky Volhy.



Čtyřiašedesátiletý muž, kterého lokální média identifikovala jako Sergeje Terechova, se vydal se svým bratrem na lov do odlehlé části Saratovské oblasti poblíž řeky Volhy. Ve svém automobilu Lada vezl i dva estonské lovecké psy.

Když dojeli na místo, kde chtěli lovit, vystoupili bratři Terechovové z automobilu a Sergej šel otevřít dveře kufru, aby z automobilu vypustil psy. Odemkl kufr, sehnul se ke psům a proti němu mířila dvouhlavňová brokovnice, kterou si vezl na lov.

Jeden ze psů skočil jeho směrem, zavadil přitom tlapou o spoušť zbraně a ta vypálila broky přímo do podbřišku Terechova. Bratr jej okamžitě naložil do automobilu a vezl do nemocnice, ale lovec následkům zranění podlehl ještě před příjezdem.

„Neměl v krvi žádné návykové látky a měl zbrojní průkaz. Všechno bylo v pořádku. Došlo bohužel k nešťastné náhodě,“ uvedl vyšetřovatel Galanin.

Podle fotografií z Terechovy stránky na sociální síti byl Sergej aktivním sportovcem a miloval lov králíků. Na jedné z fotografií dokonce pózoval se dvěma mrtvými králíky, psem i brokovnicí, která jej usmrtila.