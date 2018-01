Další vlna EET? Nejdřív za rok, tisíce živnostníků uniknou povinnosti

Tisíce živnostníků uniknou povinnosti evidovat tržby. Přesný počet je však po prosincovém verdiktu Ústavního soudu a odložení dvou zbylých etap velkou neznámou.

Ministerstvo financí nyní horečně připravuje novelu zákona, která podrobné podmínky podle požadavku ústavních soudců upraví. Už teď je ale zřejmé, že na 300 tisíc podnikatelů, lékařů, advokátů, stánkařů a živnostníků může téměř s jistotou počítat přibližně s ročním odkladem od původního březnového startu třetí vlny EET.

Rozpor při stanovení přesných pravidel panuje především v otázce výše ročního příjmu živnostníka podmiňujícího výjimku z EET. Bude to do 250 tisíc korun podle představy ministryně financí Aleny Schillerové, do 500 tisíc korun podle návrhu exministra a nového předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), nebo 750 tisíc korun podle návrhu senátorů?

„Začátkem roku o tom budu jednat se svazy, které zastřešují podnikatele,“ uvedla nová ministryně.