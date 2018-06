PETRÁČEK: Německý spor o azyl. V Berlíně vybublává to, co začalo před třemi lety

Některé výrazy se tak usadí ve společenské DNA, že se z nich stane terminus technicus. V Německu k nim patří „spor historiků“ z 80. let (o to, zda lze holokaust relativizovat poukazem na gulag). Teprve uvidíme, zda se mezi ně zařadí „spor o azyl“, který nabírá obrátky právě teď. Na jedné straně je ministr vnitra Seehofer (a jeho CSU), jenž prosazuje vracení těch běženců, kteří už se registrovali v jiné zemi EU, přímo z německé hranice. Na druhé straně je kancléřka Merkelová (a značná část její CDU). Ta Seehoferovo řešení pokládá za jednostranné a trvá na celoevropském. Co z tohoto vnitroněmeckého sporu plyne?

Za prvé: pro nás to, že kdyby Seehofer svou variantu prosadil, Německo by mohlo vracet běžence i do Česka (pokud by už byli registrováni jinde a přišli přes české území). Tuzemská média své zprávy otvírají právě tím, ale po pravdě je to spíše bublina, která má přilákat čtenáře. Má ale jistou pikanterii. Dost lidí u nás svaluje všechnu vinu za migrační kalamitu na Merkelovou a její „celoevropská řešení“ (rozuměj hlavně kvóty). Teď se však ukazuje, že její přístup by riziko vracení běženců z Německa do Česka snížil.



Za druhé se ukazuje, že spor o migrační krizi není jen sporem západu a východu EU či Německa a jiných států, ale stále více sporem německým. Byl jím už v roce 2015, když kancléřka otevřela hranice a právě Horst Seehofer zvažoval žalobu k ústavnímu soudu, ale tehdy spor převálcovala euforie „vítací kultury“. Nyní ožil i díky technologickému pokroku, neboť identifikace na hranici lze provádět na počkání.

Za třetí je Německo v dilematu. Seehofer má podle listu Die Welt obsahově na své straně většinu, jíž vadí drhnoucí deportace odmítnutých azylantů. Své tažení ve „sporu o azyl“ ale natolik přepíná, natolik útočí na kancléřku a natolik zvyšuje riziko nových voleb, až mnohé vystraší a aritmetická většina ve vládě či sněmovně je spíše s kancléřkou. Tím ale není řečeno, že spor končí nebo že jeho důsledky zůstanou omezeny na Německo. Sledujme ho a uvidíme.