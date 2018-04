Proč by Asad útočil chemickými zbraněmi? Používá je v psychologickém boji, říká český armádní expert

PRAHA Sobotní úder USA, Velké Británie a Francie rozdělil společnost i politiky. Někteří skeptici namítají, že není prokázáno, že se chemický útok v Dúmá opravdu stal a kdo ho způsobil. „Komise OSN i Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) opakovaně v desítkách případů v minulosti prokázaly, že ze strany Asada došlo k použití chemických zbraní,“ říká bezpečnostní analytik a podplukovník z Generálního štábu české armády Otakar Foltýn.

„Útok koalice je morálně obhajitelný, nyní se můžeme podívat, jak je obhajitelný právně. Pokud je však ten, kdo útočí, nebo kdo takové zločiny kryje, stálým členem Rady bezpečnosti OSN, tak jak ho jinak ho donutit, aby přestal podporoval Asadův režim a Asada donutit, aby přestal používat chemické zbraně?“ nadnesl Foltýn řečnickou otázku v úterním Interview ČT24.



Otakar Foltýn v diskuzním pořadu Interview ČT24.

„Můžete se zkusit vyhnout se eskalaci, ale Asad pak bude chemické zbraně používat pořád, aktuálně je prokázáno 34 případů, v reálu jich je ještě víc,“ dodal Foltýn. 34 případů od roku 2013 dodnes prokázala komise pro Sýrii při OSN. Při většině z nich byl použit chlor či Sarin - tedy stejné dvě látky, o kterých nyní Američané říkají, že byly nasazeny předminulý týden v Dúmá.

PřI útoku ve městě Chán Šajchún v provincii Idlib zahynulo v roce 2017 i mnoho dětí.

Řada politiků i běžných lidí zpochybňuje oprávněnost úderu koalice z důvodu, že podle nich není útok ve válečné zóně v Dúmá, - od té doby už Asadem dobyté - řádně vyšetřen. Politici namítají, že neviděli důkazy o tom, že se útok opravdu stal a že nejde o provokaci „islamistů“, jak tvrdí například Tomio Okamura z SPD.



„V mezinárodních vztazích můžete jen těžko předpokládat, že budou ihned přinášeny důkazy jako v trestním řízení. Použití chemických zbraní je válečný zločin. Nicméně důkazy, které o tom máte, nejsou jen to, že to někdo natočí na místě. Pochopitelně máte zpravodajské služby a příslušníky tajných služeb na místě v té zemi. Také informace od spojenců a část těch zpráv je samozřejmě utajovaná. Pakliže zveřejníte důkazy, které máte, tak se může stát, že odsoudíte k smrti lidi, kteří vám důkazy na zemi sehnali. Pořád pracujete s nějakou měrou pravděpodobnosti a nejistoty. To všechno vám dohromady tvoří obraz,“ vysvětlil bezpečnostní analytik.



Syrská armáda prý zaútočila na město Dúmá chemickými zbraněmi.

Řada lidí na sociálních sítí zřejmě neví, nebo si neuvědomuje, že i před Dúmá docházelo k útokům chemickými zbraněmi. „Komise OSN i Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) opakovaně v desítkách případů prokázaly, že ze strany Asadu došlo k použití chemických zbraní. V roce 2013 měla Sýrie obrovský arzenál chemických zbraní. Pokud nepočítám velmoci, měla jedny z největších zásob na světě. Bylo by velmi těžké je zničit při vojenské operaci. Pak došlo k dohodě o zničení a Rusko garantovalo, že budou všechny zničeny. Evidentně nebyly.“



Od sobotu je v Damašku tým inspektorů OPCW, na předměstí Dúmá byl vpuštěn ale až v úterý odpoledne, 11. den po útoku. Theresa Mayová v pondělí řekla, že Moskva podpořila Damašek ve snaze zahladit stopy po použití chemických zbraní. „Rusko zdůvodnilo údajnými bezpečnostními důvody, proč nebyli příslušníci OPCW na místo útoku vpuštěni okamžitě. Mohlo jít o zdržovací taktiku pro zničení důkazů, žádný jiný důvod mě nenapadá. Inspektoři se tam mohli dostat daleko dřív,“ tvrdil Foltýn.



Inspektoři OPCW však mají pouze mandát vyšetřit, zda došlo k použití chemických zbraní. Pátrat po tom, kdo je použil, v jejich pravomoci však není.



Syrská státní televize v pondělí odvysílala rozhovory s desítkami lékařů a záchranářů v Dúmě, kteří tvrdí, že žádné stopy po chemickém útoku nenašli. „Důvěryhodnost těch výpovědí je pro mě nulová. Představte si, že jste v Sýrii, kde Asadův režim zavraždil ještě mnohem více lidí než totálně zvrhlý Islámský stát. Vystupte v téhle situaci v televizi a řekněte neco jiného, než co si přeje Asadův režim. Byla by to sebevražda. Těm lékařům se nedivím, že řekli to, co řekli. Ale to není žádný důkaz,“ pravil armádní expert.

Jeden z argumentů skeptiků je také otázka, proč by Asad použil chemické zbraně v téměř dobyté baště rebelů Dúmá. I na to má Foltýn odpověd. „Asad používá chemické zbraně jako nástroj psychologického boje. Počet lidí zabitých chemickými zbraněmi je mnohem menší, než počet zabitých konvenčními zbraněmi. Je to o psychologickém faktoru. Válka v Sýrii už stála půl milionu životů, jen Asadův režim zabil více než sto tisíc lidí - mluvím o civilistech, ne bojovnících.“



Rusko tvrdí, že se žádný chemický útok v Dúmá nestal a celé to bylo jen divadlo britských tajných služeb podle scénáře amerických tajných služeb. A že úder nebyl namířen jen proti zařízením na vývoj, výrobu a skladování chemických zbraní, ale také na jiné cíle. Rusko přitom už přes dva roky běžně bombarduje podle koalice i jiné cíle než Islámský stát a pomáhá tak ve válce Asadovi. „Dolní odhad vedlejších škod při ruských náletech v Sýrii je šest tisíc zabitých civilistů. Může to být až osm tisíc. Při úderu spojenců nyní nezahynul nikdo, u Rusů mluvíme o tisící mrtvých, u Asada o desetitisících.“



Viditelný důkaz o útoku v Dúmá jako první díky videu přinesla záchranářská organizace Bílé přilby, která je podle deníku Guardian neustálým terčem syrské a ruské dezinormační propagandy. „Bílé přilby na místě dokumentují nevybíravé použití chemických i konvenčních zbraní. Asadovi to nabourává jeho mediální politiku. Ale na druhou stranu bych nebral informace Bílých přileb jako jediný zdroj, musí mít jejich informace potvrzeny z více zdrojů,“ dodal Foltýn v České televizi.