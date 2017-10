RECENZE: Je libo uřezaná oční víčka? Nezvěstná je pro citlivé diváky pořádně silné kafe

Už od prvních záběrů, kdy agentka FBI Emily Byrneová (Stana Katicová) leží uvězněná, zamazaná špínou a vlastní krví, v prosklené bedně plné vody, je jasné, že seriál Nezvěstná nebude s divákem jednat v rukavičkách. První díl odvysílá televize AXN ještě 13. a 16. října. Vždy ve 21:55.

Emily Byrneová padla za oběť vrahovi, který uřezává lidem oční víčka. Její tělo se nenajde a vrah, kterého odvádí v poutech, zarytě mlčí. Ztrátu Emily nejhůře snáší Nick Durand (Patrick Hausinger), Emilyn manžel a kolega z FBI a jejich dvě děti. Uběhne dlouhých šest let. Nick má novou partnerku a nový život. Horory minulosti nechal daleko za sebou.

Jedné noci mu ale zavolá domnělý vrah, který by tou dobou měl být za mřížemi, a vyděšenému muži oznámí, že Emily není tak docela mrtvá. Dá mu souřadnice toho, kde ji může najít a Nick se tak bez rozmýšlení vrhá do víru událostí, které konfrontují jeho nový život s tím starým. Aby toho nebylo málo, nalezená Emily začne být sama podezřelá ze série vražd...

Brutalita, naturalismus a pocit stísněnosti v Nezvěstné odkazuje na dnes velmi populární severské detektivky. Ačkoliv v prvním dílu není žádný záběr, který by vyloženě balancoval na hraně toho, co je možné v televizi odvysílat, i tak není Nezvěstná pro jemné povahy. Za vše mluví pěkně detailní pohled na mrtvolu (s uřezanými víčky, jak patolog nezapomíná dodat), která byla již nějaký čas naložená ve vodě jezera.



Všechno do sebe náležitě zapadá - pilotní díl má spád a divák si musí padesát minut v kuse okousávat nehty. Sledování Nezvěstné by se dalo přirovnat k nadšenému hltání románů Joa Nesbøa za mdlého světla lampičky na čtení. Herecké výkony dvou hlavních protagonistů jsou obstojné, ale zároveň ne tak výrazné, aby na sebe zbytečně strhávaly přílišnou pozornost. To by se totiž divák nemohl soustředit na správně tísnivou atmosféru.

Nezvěstná má po prvním dílu našlápnuto opravdu výborně. Je zde ale otázka, jestli na další díly vystačí z dechem či zda to naopak nepřežene. V naturalistických zobrazeních mrtvol a utrpení se může snažit trumfnout sama sebe. Tím by ovšem dospěla k účelnosti a výsledný koktejl by nepůsobil přirozeně. Milostná linka Duranta a nově nalezené Byrneové se zase poměrně rychle může zvrtnout v patetickou romanci, kdy bude detektiv vést dlouhé monology o tom, komu nakonec vlastně patří jeho srdce.



Pokud ovšem Nezvěstné vydrží tempo nasazené prvním dílem, má seriál potenciál oslovit široké publikum a nabídnout kvalitní a mrazivý detektivní román severského typu v seriálové podobě.