Manželé Arichtevovi: naše namlouvání bylo přísně tajné. Teď spolu točíme a vychováváme syna

Instagramový profil herečky a moderátorky Veroniky Arichtevy sleduje 550 000 lidí, seriály Kukačky, Vyprávěj, První republika nebo Zlatá labuť, které režíroval Biser Arichtev, byly diváckými hity. Arichtevovi tak rozhodně patří mezi jeden z nejvlivnějších českých párů.

Když se setkáváme na střeše jednoho pražského hotelu, Bisi nezapře režiséra a pohotově doladí scénu – aby se nám během rozhovoru sedělo pohodlněji, musí mohutný hořák o kus dál. Než se nadechnu, stihnou s Veronikou společné selfie, které nasbírá během pár hodin zhruba 30 000 lajků. „Vlastně máme doma takovou malou produkční agenturu. Některé věci na instagram děláme spolu. Řeknu Bisimu svou režijně-záběrovou představu a on udělá přesně to samé, co dělám na natáčení já jemu: začne se mnou diskutovat, že by to mělo být úplně jinak,“ říká Veronika.

Lidovky.cz: Spolupracovali jste na třech věcech, Veronika hrála ve Vyprávěj, v První republice a v O mě se neboj. Pokaždé když spolu dotočíte, si prý říkáte: Už nikdy!

Biser: To je pravda, ale jen v první fázi. Než spolu začneme točit. Pak se to srovná.

Veronika: Přesně tak to bylo s První republikou. Pořád jsem říkala, že bych chtěla zkusit aspoň casting, ale Bisi mě v roli Magdaleny neviděl.

Lidovky.cz: Proč ne?