Doba náhubková. Není marné si zvyknout, že v rouškách můžeme být i šik

My nemůžeme ven, my nemáme ty náhubky, pravila moje babička. Vzhledem k tomu, že jí je přes 90 let, tak jsem měl spíš radost, že nemůže „trajdat“, jak by chtěla. Ale sestra samozřejmě nelenila, roušky spíchla a starouškům odeslala.

Zatím to všichni bereme tak trochu jako bojovku a domácí šití. Ti šikovnější z nás (já tedy rozhodně ne, i boj s vyvařenou rouškou při žehlení byl nadlidský úkol) rozstříhají třeba staré povlečení a stvoří roušku zhusta odpovídající osobnosti nositele. Elegáni volí černou, která ladí ke všemu. Hraví pestrobarevnou. Ti, co rádi kapesníčky do saka, třeba károvanou. Komiksová varianta je tu pro všechny Sheldony Coopery. Dětinové si dají obrázky štěňátek nebo koťátek. A tak by se dalo ve výčtu pokračovat.



Samozřejmě už máme za sebou i ukázky vyšší dívčí rouškové. Tu předvedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. To když na jmenování nové vlády Igora Matoviče vynesla roušku ze stejné látky, jako byly její elegantní fuchsiové šaty. Slovensko tak dostala i na přední stránky světových médií a módní rubriky jí zatleskaly.



Objevily se ovšem i názory, že není čas na to dělat z roušek módní doplněk. Jedna kolegyně novinářka sepsala vyargumentovaný komentář, že v této době nemají influenceři předvádět na sítích svým fanouškům, že cool můžou být jedině, když jim to ladí a mají na ústech to správné logo. S tím by se i dalo souhlasit. Ale s tím, že to módní doplněk svého druhu není, už ne.

Roušková královna. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dokonalým sladěným roušky a šatů na jmenování nové vlády zaujala svět

Naopak hra s látkami (pokud to dovoluje domácí šicí dílna) je jedna z mála radostí, která nám v těchto těžkých časech zůstává. Určitým způsobem nás nenechává zapomenout, že i když jsme na home officu a do světa se podíváme tak maximálně při doplňování strategických zásob jednou za týden či čtrnáct dní, nemusíme rezignovat na styl.

Notabene Čekstajl si dovolí odhadnout, že roušky nás dlouhou dobu neopustí. A nejen kvůli přetrvávajícím příkazům, nařízením či doporučením ze strany vlády.



Ukazuje to asijská zkušenost. Když jste v minulých letech vyjeli do Číny nebo Japonska, velká část lidí měla roušky. Možná jste mysleli, že kvůli smogu. A je to jedno z vysvětlení, aby nedýchali napřímo tak „zajetelený“ vzduch. Ale je to také poučení ze zkušeností třeba se SARS nebo MERS, které právě v Asii měly mnohem větší dopad než v Evropě.

Notabene sem tam vidíte asijské turisty (tedy viděli jste před celosvětovou karanténou) pobíhat v rouškách i po Praze nebo Českém Krumlově. Zkrátka si na ně tak nějak zvykli a používají je výrazně častěji než my. Přitom i nám by se v chřipkovém období docela šikly. Takže není marné si zvyknout, že v nich můžeme být v rámci možností šik. I když Čekstajl by spíš vsadil na to, že až budou dostupné ty jednorázové zdravotnické, uchýlíme se z pohodlnosti k nim. To vyvařování a žehlení je fakt otrava.

Samozřejmě se k nošení roušek váže i mnoho vtipů. Ten, který mi přišel nejněžnější: Letošní léto dostane „opalování nahoře bez“ o dost jiný význam, což?