Jak se vrátit mezi lidi. Tepláky jsou známkou porážky, říkával slavný návrhář Lagerfeld

Nouzový stav máme za sebou. A podle toho, kolik aut se vyrojilo na příjezdu do Prahy každé ráno, to krom jiného znamená, že se lidé postupně navracejí z úkrytů svých domácích kanceláří zase do pracovního procesu v kancelářích skleněno-železobetonových. A až příští týden otevřou školy své brány pro první stupeň základních škol, ještě tento trend zesílí.

Po bezmála dvou měsících tak někteří vyrážejí „mezi lidi“ na dobu delší, než trvá nákup k doplnění strategických rezerv ve špajzce.

Chce to tedy znovu sáhnout do šatníku pro oblečení, kterým nejsou tepláky… Po týdnech strávených v domácím pohodlném oblečení však ten náraz může být příliš prudký. Navíc karanténa pro některé z nás znamenala obalování koronavirem podrážděných nervů (a tím pádem nejen jich) drobnými pochutinami, což způsobilo nepříjemné sražení některých ve skříni dobře uložených kousků oděvu. Takže tady je pár tipů, jak se alespoň pro začátek vyrovnat s nárazem opět nabytého společenského života – samozřejmě v patřičných rozestupech a prozatím s rouškou. Kalhoty s gumou Pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví jsou tu kalhoty do gumy. Pozor, ne přímo tepláky, byť ty posledních pár let jsou v ulicích měst k vidění. Ale Čekstajl se nadále drží hesla zesnulého návrháře Karla Lagerfelda. „Tepláky jsou známkou porážky. Ztratili jste kontrolu nad svým životem, tak jste si koupili tepláky,“ zní jeden z jeho slavných citátů.

V posledních letech se ale řada značek pokusila vyrobit opravdu pohodlné kalhoty s pružným pasem, které když překryjete košilí či delším topem, jsou k nerozeznání od elegantních chinos nebo třeba klasických džínů. Dostupné ve všech řetězcích s módou, stejně jako v supermarketech, jež nabízejí oblečení hned vedle jogurtů. Mají nespornou výhodu v tom, že kromě volného pasu bývají dost nemačkavé a celkově pružné. Takže vhodně zvolená velikost (která neobepne stehno jako druhá kůže) pomůže překrýt nějaký ten trochu vyšší kalorický příjem. A pomůže to překonat první dny nezvyklého sezení v práci, kdy by třeba opasek v klasických kalhotách mohl být malinko nepříjemný. Pánům se pak dá doporučit, že v nejbližších dnech, které stejně nebudou přeplněné schůzkami s obchodními partnery, mohou ještě své slim fit košile nechat spát dál na ramínku a zvolit do práce přijatelná polo trika. Výhoda je, že nebudou pnout knoflíčky či škrtit límečky. Úpletové šaty Dámy zase mohou sáhnout třeba po úpletových šatech, které pokud nejsou ulité na tělo, opět pomohou s nějakým tím nabraným dekem díky své pružnosti. V chladných ránech se k nim dá vzít raději svetřík nebo volnější kabátek než klasicky propracované vypasované sako, aby se ke stresu z cesty do práce nepřidal ještě ten z dopínání knoflíku.

Boty pak samozřejmě pohodlné. Naštěstí stále funguje trend tenisek k lehce formálnímu oděvu. Stejně tak k šatům lze vzít placaté baleríny místo nekonečně vysokých podpatků. A po pár dnech, kdy zase zkusíme navštívit posilovny (ostatně brzy již se sprchami) a kdy se trochu smíříme s tím, že naší kanceláří už není třeba gauč v obýváku, můžeme přidat sem tam nějaký ten méně pohodlný prvek. Tak ať se vám to zvládá co nejlépe.