Módní sezony jsou tak trochu nesmysl, velké značky na to teď zřejmě doplatí, říká návrhář

Praha Módní průmysl se díky pandemii dostal do nesnází. Světové veletrhy se zrušily, módní giganti nestíhají připravit aktuální kolekce a v obchodech stále visí neprodané zimní. Při nákupech si tak budeme muset vystačit s těmi loňskými. Nebo zavítat do ateliérů nezávislých návrhářů a pořídit si originální kousek touto cestou. Jak vidí koronavirovou krizi módního průmyslu návrhář Roman Humlíček?

Lidovky.cz: Dotýká se aktuální situace s koronavirem i módního světa?

Celý módní svět teď stojí před velkým otazníkem. Dvouměsíční uzavření obchodů bude mít dalekosáhlý dopad na všechny a k těm nejpostiženějším budou patřit módní značky a obchodníci s módou. Především to budou ti, kteří si vybudovali odbytiště v obchodních centrech a fungují v obchodním modelu, který přináší hlavní kolekce dvakrát ročně – na jaře a na podzim.

Pandemie totiž odhalila, že módní sezony jsou tak trochu nesmysl. Značky, které podlehly „stádovitosti“ a nechaly se svázat tradičním módním kalendářem, uvízly ve slepé uličce. Spíš než trendy by měly značku pohánět individuální vize. Je důležité vyvíjet svoji vlastní identitu. Značky, chovající se nezávisle a budující si vlastní komunitu, která se nezajímá jen o produkty, si podle mě vytvořily model, který je více udržitelný.

Se zrušenými veletrhy, módními přehlídkami, uzavřenými obchody a rostoucím množstvím neprodaných zásob nemusí mít některé značky do budoucna jinou možnost, než změnit způsob fungování, aby přežily. Myslím, že to mnozí přijímají i s jistou nadějí, že dojde k vytouženému zpomalení.



Lidovky.cz: Jak tedy budou vypadat letošní kolekce podzim/zima?

Jistě dojde k větší, či menší redukci. Bude záležet na kondici značky. Tam, kde se potýkají s nedostatkem financí, které mají umrtvené v neprodaných kolekcích z poslední zimy, a především z léta, protože to doposud visí v uzavřených nákupních centrech, tak tam budou redukovat hodně. Naopak ti, kterým se dařilo kolekce úspěšně prodávat, nemusí redukovat vůbec. Budou mít možnost nabídnout nové zboží a přitáhnout k sobě víc zákazníků. Otazník visí také nad osudem kolekcí na léto 2020.

Tahle sezona byla odstartovaná už na konci zimy obvyklým kolečkem veletrhů v Mnichově, Miláně a v Paříži, kde se s novými kolekcemi představili výrobci materiálů. Zanedlouho po tom následovalo uzavření firem a zmrazení celého zaběhnutého systému, který je načasovaný tak, že už jen týden zpoždění v něm znamená ztráty. Nyní, kdy se po dvou měsících vše dává pomalu do pohybu, nezbývá nic jiného, než začít improvizovat a osud nových kolekcí je nejistý. Veletrh Pitti Uomo, na němž se už představují nové kolekce oblečení, původně naplánovaný na polovinu června, tedy už téměř za měsíc, byl bez náhrady zrušen a stejný osud čeká také Fashion Weeky, které se nyní pokouší alespoň o digitální náhradu.

Lidovky.cz: Budou lidé akceptovat staré kolekce?

V tom to, myslím, právě vězí. Bude záležet na tom, jestli se lidé spokojí s loňským zbožím, které si koupí za nižší ceny, nebo jestli dají přednost novému, neokoukanému. Hrozí, že někteří stálí zákazníci nenajdou u svých oblíbených značek nic, co by stálo za koupi, budou tak hledat jinou alternativu. Mohl by to pro ně být impuls, aby se porozhlédli ve svém okolí a třeba vyzkoušeli i něco z nabídky ateliérů nezávislých návrhářů. Fakticky se to už se děje, jenom na základě mojí zkušenosti i lidí z mého okolí mohu potvrdit, že přicházejí zákazníci, kteří doposud nakupovali jen v nákupních centech.

Lidovky.cz: Máte představu kolik kusů oblečení jedna značka velikosti H&M vyprodukuje?

Nevím, kolik přesně kusů vyrábí jednotlivé značky. Celkově to jsou ale pro běžného smrtelníka nepředstavitelná čísla. Podle dostupných informací jenom z Bangladéše nebyla vyexpedována téměř miliarda kusů oblečení. Jedná se o zboží, které bylo objednané do letních kolekcí, převážně evropskými a americkými klienty, jejichž objednávky byly od počátku pandemie zrušeny. V důsledku toho již přišla o práci téměř polovina z více než 4 milionů zaměstnanců.

Lidovky.cz: Dá se říci, že zastavením módy a zimních kolekcí se ušetřila planeta?

Pokud to může mít nějaký okamžitý dopad na planetu, tak snad tím, že se vyrobené zboží nenaložilo do kontejnerů a neodjelo plánovanou dopravou. Letadla i lodě stojí. Do budoucna se dá očekávat, že se sníží celkové množství vyráběného zboží, což planetě jistě uleví.

Lidovky.cz: Hrozí některým firmám bankrot?

V první řadě teď hrozí bankrot výrobním továrnám, které se potýkají s důsledky neodebraného a nezaplaceného zboží. O práci už nyní přichází miliony zaměstnanců, a to především ve výrobách fungujících na hranici ziskovosti. To platí především pro Asii. Budoucí výroba se asi bude rychleji přesouvat zpět do Evropy, takže pro místní výrobce to může časem znamenat naopak posílení.

Ve druhém sledu dojde nepochybně k redukci u obchodníků. Už dnes, když procházím centrem města, míjím přelepené výlohy zrušených obchodů. Obávám se, že to potká i obchodní centra. Zvlášť menší, domácí značky, jsou teď v ohrožení. Byla by velká škoda, kdybychom o ně přišli.

Lidovky.cz: A jak jsou na tom návrháři?

Pro korporátní návrháře to bude znamenat ještě větší tlak na jejich výkon. Bude na nich teď hodně záležet. Přežijí jen ti nejlepší, protože budou muset připravit kolekce, které budou umět zaujmout. Pro nezávislé návrháře, jejichž cílem je osobitý, autentický design, to je naopak výzva. Přichází nová doba, která přináší nové příležitosti.

Lidovky.cz: Měli bychom si z celé situace odnést nějaké ponaučení?

Musíme se poučit, jinak nemáme budoucnost. Pandemii bychom měli chápat jako vážný varovný signál. Pokud se dokážeme chovat rozumně a slevíme ze svého pohodlného a vůči budoucím generacím sobeckého způsobu života, bude to jistě přínosem pro nás všechny i pro planetu.