Kolekce jak z filmu od Tarantina. Oblečení prezentuju na klucích, ale je i pro holky, říká návrhář

Jeden z nejúspěšnějších českých návrhářů nedávno uspořádal virtuální přehlídku v řevnické sokolovně. „Tělocvična byla jako vystřižená ze sedmdesátých let a skvěle zapadla do konceptu show. Sportovní prvky v kolekci jsou v kolekci důležité, tělocvična byla proto jasná volba,“ říká v rozhovoru Jan Černý.

Lidovky.cz: Nedávno jste představil novou kolekci ve speciální online přehlídce? Jak to celé vznikalo a co vás vedlo k tomu udělat přehlídku online?

Pravidelně prezentuju svoje nové kolekce na módní události Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Kvůli pandemii se ale březnový event zrušil. Virtuální prezentace pro mě tak byla ideální alternativa. Byl to experiment, jak vlastně na lidi zapůsobí přehlídka, která není reálná, ale online. A musím říct, že se výborně vydařil.

Lidovky.cz: Jak byste kolekci charakterizoval?

Ještě když jsem byl na stáži v Paříži, zašel jsem si do kina na film Tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina. Pohltil mě jeho acidový sen. Film je plný krásných scén, barev, lidí, a je o prožívání přítomného momentu. Bavily mě kontrasty třpytivého Hollywoodu a bohémských hippies. Kolekce má podobnou dějovou linku jako film. Začíná rozjařeně, ostrými barvami, s nádechem Hollywoodu. No a pak se to na konci všechno začne trochu srát.

Ani jsem netušil, jak moc aktuální v světové situaci bude prožívání současného momentu. Kolekce tím nabírá ještě další a hlubší rozměr. Prvotní inspiraci jsem propojil se svým klasickým rukopisem a vznikla hipísácká postapokalyptická družina nebojácných kluků. Bojují se světem, bojují za svobodu, bojují za hodnoty, ale hlavně svádí boj k návratu samých k sobě.

Lidovky.cz: Přehlídka vznikla v unikátním prostoru sokolovny v Řevnicích? Proč právě tam?

Tělocvična byla jako vystřižená ze sedmdesátých let a skvěle zapadá do konceptu show. Sportovní prvky v kolekci jsou v kolekci důležité, tělocvična byla proto jasná volba.

Lidovky.cz: Tato módní show byla vaše první po návratu ze stáže v Paříži. Co jste si odsud odnesl?

Šest měsíců v pánském ateliéru Louis Vuitton pro mě byla životní zkušenost. Pracoval jsem s těmi nejlepšími z nejlepších, naučil se perfektní systém práce, který je i v kreativním odvětví zásadní. Viděl jsem tu nejlepší kvalitu pánského tailoringu, obuvi i tašek. Určitě mám na sebe teď větší nároky.

Lidovky.cz: Jste čerstvým držitelem ceny Czech Grand Design. Co to pro vás znamená?

Zadostiučinění, uznání odborníků, že to, co dělám, dává smysl. Jako asi každý o sobě dennodenně pochybuji. Myslím, že to je způsob, jak být ještě lepším, pořád si klást otázky a zlepšovat se. Té ceny si velmi vážím.

Lidovky.cz: Kdy vás poprvé napadlo udělat redesign bot Prestige?

Dost dávno, už při začátku studií. Ale čekal jsem na ten správný moment. Na moment, kdy jsem sám byl schopný Prestižkám nabídnout i benefit z mé strany. Ten nastal při kolekci na podzim-zimu 2018, tehdy byly představeny první PRESTIGE X JAN.

Lidovky.cz: Kde se nyní dají boty sehnat?

Je to taková hra, která mě na tom všem baví. Moje redesignované „klasiky” černá a bílá se dají objednat na mém webu, sezonní barvy pak na e-shopu nezávislého českého pánského concept storu The Room by Basmatee. Není jednoduché je získat, o to víc si jich vážím.

Lidovky.cz: Vy se specializujeme na pánskou módu. Neuvažujete někdy udělat i dámské oblečení?

Asi polovina mých zákazníků jsou holky a ženy. Já své oblečení sice prezentuji na klucích, často je ale určeno pro obě pohlaví. Myslím, že dnešní doba nám všem ukázala, že jestli je svetr pánský nebo dámský, je opravdu to poslední. Prostě si obleč to, co se ti líbí.