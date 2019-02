Když zbytečná invence škodí. Oprátka, mokasíny s obličejem ‚černouška Bubu’a mnoho omluv

Všechno tu už bylo, a tak jediná šance je dát kouskům oblečení osobitost, vlastní invenci. Zhruba těmito slovy apeluje na své studenty profesorka Liběna Rochová, toho času naše nejuznávanější oděvní designérka. Jenže jak se ukazuje, občas se to s tou kreativitou a snahou o alespoň zdánlivou výjimečnost přepískne. Pak je z toho spousta mrzení a hodně omlouvání.

Naposledy se to stalo kostičkou a trenčkoty proslavené značce Burberry. Na své přehlídce na londýnském týdnu módy prezentovala mimo jiné mikinu, jejíž stahovací šňůrky od kapuce se pod krkem spojovaly do tvaru klasické oprátky. Mezi kritiky byla i modelka, jež kráčela po molu. Na svém Instagramu Liz Kennedyová napsala, že podle ní „sebevražda není móda“, nicméně že její námitky v zákulisí byly oslyšeny.



Možná si tím módní dům Burberry mohl ušetřit pár nepříjemností, protože šéf značky Marco Gobbetti a její kreativní ředitel Riccardo Tisci už si ve společném prohlášení posypali hlavu popelem. Kolekce údajně byla inspirována světem námořníků a jejich uzly. Nicméně uznávají, že to může působit úplně jinak, a omlouvají se za případnou psychickou újmu, kterou mohla jejich přehlídka vyvolat. A také mikinu stáhli z prodeje.



Na druhou stranu začíná být už skoro podezřelé, kolik podobných incidentů se v poslední době vyrojilo. Až má Čekstajl trochu pocit, že to značky dělají záměrně, aby se o nich mluvilo. Jen za posledních pár týdnů se výrobci luxusní módy třikrát střetli s obviněním z rasismu. A vždy šlo o nápadnou podobnost jejich produktů s tak zvaným „blackface“ (česky by to nejspíš bylo asi „černá huba“). Blackface je termín, kterým se označuje karikování černochů běžné v 19. století, kdy si bílí herci v estrádách nalíčili obličej krémem na boty a přehnaně si zvýraznili červené rty.

Nejnověji se musela omlouvat popová hvězda Katy Perry, protože jedna řada bot z její vlastní kolekce připomínala „černouška Bubu“. Botky už nejsou v prodeji a zpěvačka a její značka to zahlazovaly tím, že měly být poctou modernímu umění a že si prostě neuvědomily, že by to mohlo být urážlivé.

Totéž pár týdnů předtím „postihlo“ značku Gucci. Svetr z nové kolekce měl velký černý rolák, který se měl přetáhnout až na obličej a měl díru pro ústa, která byla obtažena obřími červenými rty. Takže další omluva.



Vloni jsme stejný příběh sledovali u módního domu Prada. Ta měla dokonce ve výlohách postavičky, které kritikům připomínaly blackface. Takže další stahování produktů a omluvy.

Ale abychom byli spravedliví. Nemusí to být nutně kalkul. Občas se to stává, jen se to v poslední době nakupilo. Třeba v roce 2012 stahovala z prodeje tenisky společnost Adidas. Normální kotníčkové semišové botky vylepšila totiž o párek okovů na řetězu na suchý zip, které měly obepínat nohu nad kotníkem. Mnohým připadal výtvor, který vznikl ve spolupráci s kreativním ředitelem Moschina Jeremym Scottem, jako nevkusná upomínka na otroctví. Někdy je zdá se lepší držet se prověřené tradice a nesnažit se být zbytečně invenční.