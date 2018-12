Další div Florencie. Navštivte nejstarší lékárnu na světě

Při pohledu na Botticelliho Zrození Venuše se člověku tají dech. Michelangelův David dokáže zrychlit srdeční tep. Pokud vás při návštěvě italské Florencie potká něco podobného, pro lék si zajděte do nejstarší lékárny světa.

Za zdmi florentských paláců se ukrývá třetina uměleckých pokladů Itálie. A zatímco na některé se stojí dlouhé fronty, jiné jsou návalům turistů skryty. Vím o tom své. Ulici Via della Scala jsem prošel dvakrát tam a zpět, aniž bych si všiml vchodu do Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, jak se nejstarší lékárna světa oficiálně jmenuje. Nachází se v bývalém dominikánském klášteře z roku 1221, jenž byl po staletí součástí areálu náležícího ke kostelu Santa Maria Novella. Jeho interiér zdobí díla od Giotta nebo Botticelliho. Dřevěné výkladní skříně lékárny pocházejí z roku 1612 a renesanční fresky na stropě a na stěnách pamatují doby, kdy se ve zdejších prostorách míchal parfém pro Kateřinu Medicejskou.



Růží proti moru

Vůbec první lékárenský preparát vznikl v klášteře kolem roku 1380, kdy zdejší mniši ošetřovali nemocné morem. Věřili, že destilátem z růžových květů mohou s černou smrtí bojovat. Tehdy se růžovou vodou dezinfikovaly domy, dnes se používá jako tonikum či parfém.

Když už je řeč o parfému, tím nejslavnějším z místní produkce je Acqua della Regina (dnes Acqua di Colonia Santa Maria Novella). Byl vytvořen v roce 1533 pro svatbu Kateřiny Medicejské. Voní po citrusech a levanduli.

Lékárna se veřejnosti otevřela v roce 1612 za podpory toskánského velkovévody. Místnost, kde se původní lékárna nacházela, včetně originálního dřevěného nábytku, slouží svým účelům dodnes. V té době v lékárně vznikly další slavné preparáty, které jsou v nabídce i dnes. Jde mimo jiné o Aceto Aromatico (1628). Kromě toho, že tento ocet byl používán jako dezinfekční prostředek, sloužil i jako účinný lék na mdloby. Dalším „zázračným“ elixírem je Acqua Antisterica (1618). Obsahuje řadu zklidňujících ingrediencí včetně alkoholu. Užívá se po lžičkách, a jak název napovídá, účinně bojuje s hysterií. K roku 1743 se datuje vznik neméně slavného elixíru zvaného Alkermes, který obsahuje skořici, hřebíček, kardamom, koriandr, vanilku a růžovou vodu. Sloužil coby energetický nápoj pro ženy po porodu. Dnes je doporučován jako přísada na pečení.

V následujících staletích žila lékárna svým vlastním životem, a to až do roku 1869, kdy Italské království zkonfiskovalo církevní majetek. Zkázu lékárny se na poslední chvíli podařilo odvrátit jejímu tehdejšímu řediteli Damianu Benimu. Ten předal kontrolu podniku svému synovci, Cesaru Augustu Stefanovi. Coby laik ji mohl odkoupit a pokračovat ve výrobě slavných preparátů (jeho potomci mají vlastnický podíl v lékárně dodnes).

Nová doba

Santa Maria Novella v 80. letech minulého století upadala. Od krachu ji v roce 1989 zachránil podnikatel Eugenio Alphandery, který ji koupil. „Lékárnu jsem poprvé navštívil ještě jako dítě se svou babičkou. To rozhodující setkání ale přišlo, když mi bylo čtyřicet. Měl jsem za úkol opravit stroj na balzamikové tabletky. Oprava se povedla, tabletky se na stejném stroji vyrábějí dodnes,“ zavzpomínal Alphandery v jednom z rozhovorů.

Dnes má lékárna a parfumerie Santa Maria Novella dva obchody ve Florencii a další dva ve zbytku země. Více než 70 obchodů po světě funguje jako franšízy. Její produkty se dají koupit i na e-shopu s luxusním zbožím Mrporter.com. Tím vůbec nejdůležitějším trhem je však pro firmu Japonsko – japonská císařská rodina patří k jejím nejváženějším zákazníkům. V roce 1999 se výroba přesunula z prostor kláštera na okraj Florencie, kde vznikla nová výrobní hala. Dnes je továrna schopna vyrobit například 500 plátů mýdla za den. Každý plát přitom zraje třicet dní na dřevěných roštech, než je nařezán na mýdla a ta pak kus po kusu ručně zabalena a oštítkována. Ruční balení a štítkování ostatně čeká každý produkt portfolia.

Co se na rozdíl od automatizace výroby nezměnilo, je kvalita surovin. Některé výtažky dokonce stále pocházejí z rostlin, které se pěstují v klášterní zahradě – je to především růže, levandule a máta. Jiné jsou natolik vzácné, že kdyby je firma neprodukovala sama, cena výrobků by několikanásobně vzrostla. Jedním z nich je extrakt z florentského kosatce. Dá se totiž získat teprve z kořene květiny, která třikrát za sebou prošla kompletním vegetačním cyklem. Prášek se používá například na tělový peelingový pudr. Z prášku se také získává esenciální olej – litr stojí 850 000 korun. Z jedné tuny kořenů lze totiž získat jen litr a půl oleje.

Nákupní muzeum

Originální florentský obchod Santa Maria Novella je spíše než lékárnou a parfumerií uměleckým dílem. Hlavní prodejní sál vznikl roku 1848. Dominuje mu křišťálový lustr a několik pultů z masivního dřeva, kde si můžete přivonět k řadě parfémů, mýdel nebo vyzkoušet některý z produktů určených k péči o pleť. Mezi bestsellery patří čisticí pudr na obličej či hydratační pleťový krém Idralia.

Nejzásadnější část, tedy historická lékárna, má nezměněný interiér od svého založení v roce 1612. Vybírat zde můžete z nejrůznějších preparátů – od těch na posílení imunity až po ty na krásnou pleť. Ačkoliv receptury preparátů a dalších produktů místní lékárny sahají stovky let do historie, způsob prodeje je značně futuristický. Každý zákazník dostane plastovou kartičku, na kterou prodejní asistentky načtou vše, co si vybere. Člověku tak zůstanou volné ruce k testování. Když je dílo u konce, je čas vrátit se do hlavního prodejního sálu, v jehož čele jsou malé dveře výdejny zboží. Tam se zaplatí – a je čas začít se léčit.