Futuristické šály a nominace na Czech Grand Design. Za umělkyni se nepovažuju, říká Cindy Kutíková

Seznamte se s grafickou designérkou Cindy Kutíkovou (28). Má za sebou nominaci v soutěži Czech Grand Design, spolupráci na módní kolekci a tvorbu nejednoho face-filtru. Poznávací znamení? Ujeté futuristické motivy a bláznivé barvy.

Tahle rodačka z Pardubic se nezdá. Je tichá, skromná a první, co řekne, když vyslovím slovo umění, je: „Počkej, já se za umělkyni rozhodně nepovažuju.“ O to zajímavější je celá její tvorba, která letos zaujala porotu soutěže Czech Grand Design. Cindy Kutíková byla nominovaná v kategorii Objev roku a vedle designérského dua IHOR s kolekcí bytových doplňků, o kterých jsme psali v jednom z minulých čísel Espritu, a Lappa Studia s akustickými panely zářily na výsledkové listině její futuristicky vyhlížející šály Infinity Scarfs (Nekonečné šály), které vytvořila na základě předchozí spolupráce s módní návrhářkou Natálií Nepovímovou z pražské UMPRUM.



Když se Cindy Kutíkové ptám na to, co pro ni nominace znamená, odpovídá s pokorou v hlase. „Abych byla upřímná, nenapadlo mě, že nominace může přijít za šály. Zcela otevřeně říkám, že jsem s tímhle projektem neměla velké ambice. Účast v Czech Grand Design je ale pro mě hodně důležitá. Ukazuje, že to, co dělám, se lidem líbí a dává jim smysl,“ říká mladá grafická designérka v prostorném ateliéru na UMPRUM.