Své šperky nosím, ale hlavně v hlavě a srdci, říká úspěšná designérka Eliška Lhotská

K současné situaci ve společnosti má respekt. Čas, který musela strávit jako všichni ostatní doma, využila k tomu, aby si užila rodinu, ale i k přemýšlení nad novou kolekcí, kterou by chtěla představit na Designbloku. „Předešlé roky byly docela nalajnované v tom, co šperkaři zrovna řeší. V roce 2021 je, ale vše trochu jinak a hlavní sezona začíná až s létem, takže poměrně intenzivně rozšiřujeme nabídku snubních a zásnubních prstenů, protože byl čas a klid. Díky tomu jsem se mohla více koncentrovat na designy, které si nosím v hlavě již několik let,“ říká v rozhovoru oceňovaná šperkařka Eliška Lhotská.

Lidovky.cz: Máte malé dítě, ale stále tvoříte. Jak jde práce s mateřstvím dohromady?

Chlapeček má teď něco přes rok. Musím se přiznat, že jsem vždy na toto období, tak trochu myslela i ve směřování značky. Vše nejde hned, ale právě díky založení rodiny jsem byla v určitých věcech v jistou chvíli odvážnější, abych vyzkoušela, jestli značka bude fungovat i bez mé přítomnosti. Rozhodně bych se nesmířila s tím, kdybych s mateřskou dovolenou vše vybudované na několik let uspala. Zatím se to daří balancovat, a to hlavně díky tatínkovi, který je ze stejného oboru a v podstatě se o rodinné radosti a povinnosti dělíme napůl. Oba jsme pány vlastního času. Bez toho si troufám říci, že by to nešlo. Je to o nastavení celé rodiny a jejích prioritách. Za tu dobu se mi podařilo sestavit docela fajn tým, který se mravenčími krůčky stále rozrůstá a já se mohu poprvé věnovat pouze designérské práci a směřování značky. Péče o syna mi rozhodně pomáhá si všeho více považovat a nezabývat se malichernostmi a zároveň nepracovat do bezvědomí. To není efektivní, ale v tu chvíli si to člověk bohužel neuvědomuje.

Lidovky.cz: Co nového teď chystáte?

Vše je teď trochu vzhůru nohama. Předešlé roky byly docela nalajnované v tom, co šperkaři zrovna řeší. Třeba začátek roku už začínala svatební sezona a já jsem se s tímto trendem vždy trochu míjela, zkrátka jsem nestíhala. V roce 2021 je, ale vše trochu jinak a hlavní sezona začíná až s létem, takže poměrně intenzivně rozšiřujeme nabídku snubních a zásnubních prstenů, protože byl čas a klid. Díky tomu jsem se mohla více koncentrovat na designy, které si nosím v hlavě již několik let. To znamená, že teď doděláváme snad čtyři desítky nových prstenů.

Jsem člověk, který má strach, že ho plodné období v navrhování jednou opustí nadobro, tak dokud se hezky pracuje a mám z toho radost, tak se teď snažím realizovat co nejvíce nápadů. Jediné, co člověka krotí, je nákladnější realizace všech nových produktů. Nové prsteny ke kolekci SO a NEW ARCHEOLOGY završíme foto kampaní s fotografkou Tajou Spasskovou a jedním velmi inspirativním párem. Už se na to moc těším. Navíc se moji zákazníci dočkají znovuzrození kolekce Spirit Offline, která v roce 2017 vznikla v limitované sérii a přes nějaké výrobní úskalí jsem v ní dále nepokračovala, což se teď změní. Celou nabídku chystáme na e-shop i Designblok, kde bych ji moc ráda doplnila o kolekci úplně novou.

Lidovky.cz: Jaký vliv měla na vaši práci pandemie? Co všechno jste musela změnit?

Pandemie na mě měla docela zásadní vliv právě v nastavení a organizaci pracovního času v kombinaci s mateřstvím. Samotné mateřství, které v podstatě započalo paralelně s obdobím pandemie je dobrým katalyzátorem a urychlovačem nedokončených věcí, které jsem odkládala i několik let. Naštěstí to mou rodinu nepoznamenalo zdravotně. Za to jsem velmi vděčná a doufám, že už bude lépe. Patřím mezi tu skupinu lidí, která z té situace měla opravdu velký respekt a s nikým jsme se moc nevídali. Už to bylo opravdu dlouhé i pro zarytého introverta. Člověk se nadechuje a tak nějak si váží všeho a všech více. Ráda bych si tento pocit zachovala a uvědomovala i nadále, to bude hlavní motiv mé nové kolekce, když se zadaří a vše stihnu do letošního Designbloku. Pocit sounáležitosti, probudit v sobě vnitřní sílu překonat vše špatné, zachovat si zdravého ducha v těžkých situacích.

Tím, že jsem se i kvůli mateřství plánovala více přesouvat do online prostoru, tak se v tomto ohledu pro mě neměnilo nic. Měla jsem klid k tomu sledovat, jak jeden nový život začíná a co se děje s námi v době krize a s naší společností. Zároveň náš domovský sdílený Showroom. v Klimentské byl zavřený bez mála celý rok, to byla tvrdá rána. Sdílím tento prostor s dalšími designéry a hlavně přáteli, je nás zde 8 a možná i díky tomu se to zvládlo přečkat.

Dokonce jsme si uvědomili, jak je pro nás důležité setkávat se se zákazníky i osobně, proto se snažíme vytrvat a spontánně s opětovným otevřením jsme se rozhodli vytvořit pro našeho zákazníka něco speciálního. Protože výhradně společný e-shop nemáme, tak jsme na 30 dní otevřeli internetový obchod na Hithit a vytvořili speciální nabídku limitovaných odměn. Chceme dát najevo, že jsme zpět a nebojíme se postavit se tomu čelem a udržet se i v centru města. V kampani nabízíme několik druhů workshopů s některými z nás přímo v našich ateliérech, limitované edice produktů, nebo speciální slevové balíčky, které si pak zákazník vybere přímo v Showroom. Díky této sbírce neudržíme jen běžný provoz, ale dostaneme prostor věnovat se i novým věcem a být v kontaktu s našimi stálými zákazníky. Nechceme nechávat nic náhodě, a proto se snažíme vymýšlet stále osobnější přístup.

Lidovky.cz: Kde jste trávila nejvíce času, když nebylo možné cestovat mezi okresy?

Byli jsme s celou rodinou u mého otce na severu. Chlapeček slavil rok, tak jsem chtěla, abychom se mohli alespoň vidět všichni v tento den. Zamávat si z okna a podpořit i mou babičku, o kterou se stará můj otec doma. Byl to snad nejdelší čas, co jsem byla mimo Prahu, ale pracovně jsme to zvládli. Holky v ateliéru byly skvělé a já spoustu věcí díky tomu posunula dál, ta celková atmosféra izolace mě právě přivedla k nové kolekci. Vždy se inspiruji hlavně náladou ve společnosti. Téma, které ve mě samotné momentálně rezonuje, se snažím vložit do šperku, když se zadaří.

Lidovky.cz: Máte pocit, že lidé nyní více vyhledávají kvalitní práci českých designérů než třeba před pěti lety?

Určitě! A troufnu si říci, že jednoznačně více než před rokem, kdy pandemie nastala. Je to hrozná doba, ale v tomto si troufám říci, že nahrála lidem, kteří tvoří poctivě a vkládají do svého produktu něco ze sebe. Na překážky jsme zvyklí více než často a teď to bylo jen více vidět a zvedla se vůči designérům a všem dalším tvůrcům a umělcům vlna velké solidarity. Podporujeme se navzájem a vytváří to pak nové kvalitní věci. Zákazníci více přemýšlí o tom, do čeho investují. To je dobře. Velmi nízká cena neznamená u produktu nikdy nic dobrého. Tento fakt si člověk stále více uvědomuje třeba právě s mateřstvím. Dítěti chceme dávat jen to nejlepší pro zdravé tělo i duch. Zároveň ho trochu vzdělávat s ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí. Lidé si uvědomili, že i malý nákup může pro nás udělat opravdu velkou pomoc, k tomu například vyzývala akce s příznačným názvem #malynakupvelkapomoc. Na začátku pandemie sdružila pod toto heslo seznam drobných podnikatelů, kteří v rámci výzvy na Instagramu nabízeli zákazníkům slevu nebo nějaký dárek k nákupu.

V souvislosti s kladným vztahem k designu, teď často vzpomínám, když jsme v roce 2014 s holkama otevíraly galerii autorského šperku Září. Byl to téměř jediný obchod takového druhu v Holešovicích, tak bylo pro nás téměř nemožné to ustát. Bez jakýchkoliv prostředků a zkušeností jsme kolem sebe chtěly budovat komunitu nadšenou pro šperk, ale více jsme do toho vkládaly srdce než hlavu. Ve škole člověk nedostane výbavu, jak se udržet jako designér, nebo alespoň ve šperku tomu tak bylo. Prodej a komerce vždy všem smrděla, hlavně vystavovat. Kde však máme brát peníze na další realizace nám nikdo neřekl. Teď víme, že je tu klientela naučená na tento druh obchodů, sdílených showroomů. A je to hlavně díky tomu, že se zaplnily ulice úplně novými obchody a vyrostla nová generace, která se nebojí i prodávat. Lidé konečně nakupují, hledají kvalitu a více se orientují, nejde jen o pokukování ve dveřích. Posunuli jsme se hodně a komu to pandemie nepřekazila a zvládne ustát absenci turistů, tak si troufám říci, že už snad ustojí vše. Ale je důležité, aby i designéři šli do online prostoru. V rámci záchrany celého oboru se to naštěstí děje.

Lidovky.cz: Vaše poslední kolekce byla mimořádně úspěšná. Chystáte novou?

Jak už jsem naznačila, když se podaří a všechny vesmírné konstelace dovolí, tak bych mile ráda na letošním Designbloku odprezentovala kolekci, do které se vepíše ta naše nálada z roku „nula“. Stejně jako „chlebová kolekce“ tak i tato bude pro mě hodně osobní. Rozhodně to nebudou velké série, možná se jen letmo dotknu jednoho tématu a ke kolekci si najdou cestu jen někteří nositelé.

Co máte na špercích nejraději? Všechno! Sama šperky moc nenosím, je to trochu začarovaný kruh. Možná jak je mám stále před očima, tak mám pocit, že je nosím, ale zůstávají nakonec jen v mé hlavě. Miluju, když někdo je šperky ověšený a vyjadřuje svoji identitu skrze ty malé objekty. Vždy jsem milovala miniatury. Je skvělé předávat do nich své vlastní názory, pohled na svět. Už dávno nejde jen o vizuální podobu.

Lidovky.cz: Děláte také šperky na zakázku. Chtěl po vás někdo něco velmi neobvyklého?

Velmi málo a výjimečně. Toto jsem udělala opravdu párkrát. Mám z toho velký strach, že neuspokojím konkrétní představy zákazníka a budeme oba nešťastní, proto se soustředím raději na své kolekce. Ale když vidím, že zákazník je foremný, opravdu nadšený a podobně naladěný jako já, tak se občas neubráním a mám nakonec radost. Ostatně pro opravdu individuální přání zákazníků vznikly naše šperkařské workshopy, které však vyžadují chuť se do tvorby pustit sám, respektive jen s naší pomocí. Jsem ale moc ráda, že časem odpadly poptávky typu: „Vyrobíte mi kopii ztraceného přívěsku Pandora?“.

Lidovky.cz: Nosíte sama své šperky?

Nosím stále, v hlavě a v srdci.