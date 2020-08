Jak bydlí designéři: taneční tyč uprostřed pokoje a výhled do vnitrobloku

Navrhla několik párů „dámských“ bot, které jsou dostupné až do velikosti 44, zajímá se o genderovou problematiku a uprostřed pokoje má taneční tyč. „Rozpěrná taneční tyč na pole dance ze zrušeného studia je nejnovějším přírůstkem. Dopravila, sestavila a nainstalovala jsem si ji před pár týdny. Tyč byla uskladněná ve Strašnicích, vezla jsem ji rozloženou tramvají na Vinohrady,“ říká.

Svůj domov má ráda, cítí se v něm dobře. Za psacím stolem se jí dobře pracuje a přemýšlí, na balkóně probírá s kamarádkou novinky - dobře se tu prý probírají historky.

„Z postele se dobře sledují filmy a u toho si občas dám bezkonkurenční větrníkový dort z cukrárny Ollies, kterou máme u vchodu. V kuchyni, obzvlášt’ během karantény, mě strašně uklidňovalo vaření, což jsem posledních pět let moc nedělala. Mám tu ještě spolubydlící, poslední dobou jsem si na spolubydlení dost zvykla. Sdílíme nápady, jak lépe využít prostor. V zahraničí lidé žijí v daleko menších bytech a pokud máte vysoké stropy, můžete krásně uložit věci na poličky a používat jen věci, které opravdu běžně potřebujete a ty ostatní můžete nechat na méně dosažitelných místech,“ říká designérka.

Nejraději je ale asi na balkoně. „Když se rozhlédnete po vnitrobloku, kde se tyčí vysoké stromy ... Ten pohled mě ve městě hodně uklidňuje. Baví mě původní podlaha, která není choulostivá, a že mě nikdo nebuzeruje za hudbu nebo hluk. Znáte to. Nemůžeš to ztlumit? Prosím tě, můžeš mluvit víc potichu? To se hodí, když při práci poslouchám techno anebo si dávám pauzu a zpívám třeba z plných plic Handelovo Alleluja, abych se vybila. Pak přijde tanec na brazilský playlist a v jiném domě už by mě vyhodili,“ přibližuje Onderková.

Doplňky poslední dobou nekupuje, spíš opravuje. Jak říká, nechce nyní nikde „hnízdit“ a tak nehromadí věci i pro případ, že by se v dohledné době zase stěhovala. „Ale ráda bych si koupila nějaké skleněné vázy,“ usmívá se.

S věcmi od popelnic nemá problém. „Když se to dá vyčistit a zrekonstruovat, pokud to je nějaký pěkný kousek! Třeba dřevěné židle. Natřete a je jako nová, často má i lepší tvar. Ale většinou si vezmu to, co někdo nechce, protože k tomu kousku už nemá vztah, a mně se naopak líbí. Ten předmět má pak příběh, vzpomenu si, kdo mi ten kousek dal a má to pro mě větší duši,“ vysvětluje.

A bez které věci se neobejde? Malý příruční kufr na kolečkách od Kiplingu. „To je naprosto zásadní věc, která se mnou cestovala poslední dva roky. Je to můj pojízdný domov. Navštívil se mnou Brazílii, Francii, Itálii, Bulharsko, Izrael, Turecko nebo Kubu. Po Praze ho beru i na focení nebo k rodičům,“ dodává na konec Onderková.