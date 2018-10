Koruny a brnění. Jsou to korunovační klenoty pro má smyšlená božstva, říká designérka

Za svou poslední kolekci HOME, kterou představila na Designbloku, byla nominovaná na cenu za nejlepší kolekci šperků. Cenu sice nakonec nezískala, ale její šperky inspirované životem na Nové Guinei stojí za povšimnutí. „perk by si lidé měli kupovat na delší dobu než na pouhou sezónu. Mě osobně práce na nových kolekcích baví, proto je budu tvořit podle toho, jak mi budou chodit nápady, u kterých budu mít pocit, že mají smysl dále rozvíjet,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz designérka Janja Prokić.

Lidovky.cz: Po dvou letech vydáváte novou kolekci, devátou v řadě. Je udržitelné pro designéra vydávat kolekci každý rok či dva?

Jak pro kterého. To, aby dávala práce na kolekci smysl a měla nějaký intelektuální přesah, je pro mě opravdu záležitost více méně na celý rok. Záleží tedy na tom, jestli máte takové podmínky, abyste mohli celý rok vymýšlet koncept, nebo je bohužel nemáte, a tím pádem není nová kolekce možná. Když se budete snažit zavděčit se všem, uděláte ze sebe nešťastníka. Když se budete snažit zavděčit se všem, uděláte ze sebe nešťastníka. Šperk by si lidé měli kupovat na delší dobu než na pouhou sezónu. Mě osobně práce na nových kolekcích baví, proto je budu tvořit podle toho, jak mi budou chodit nápady, u kterých budu mít pocit, že mají smysl dále rozvíjet.

Lidovky.cz: Kolekce šperků HOMA je inspirovaná symboly ochrany a peřím ptáků z Nové Guiney. Proč jste vybrala právě tuto symboliku?

Dřív jsem hodně běhala a pokaždé jsem v lese nacházela peříčka a sbírala je. Začala jsem pátrat po tom, čeho je pírko symbolem a zjistila jsem, že to symbol ochrany shůry. Napadlo mě, že v téhle rychlé době potřebujeme každý svého „strážného anděla”, který na nás dohlédne. Rajky z Papuy-Nové Guiney jsem si vybrala proto, protože jsou to podle mě malí bohové. Mají peří jako žádní jiní ptáci na celé zeměkouli a k tomu mají naprosto božské sváděcí tanečky. Má to samozřejmě i své další důvody, ale to by bylo na delší vyprávění.

Lidovky.cz: Navazuje v něčem tato kolekce na předchozí? V čem se naopak liší?

Nenavazuje. Myslím, že žádná z mých kolekcí na sebe nikdy nenavazovala. Dokonce se snažím, aby i stylizace byla jiná, abych se posouvala dál, a to jak v řemesle, tak i ve výrazu. Co ale spojuje všechny mé kolekce i volné věci, to je symbolika. Každý symbol má vždy důvod, proč tam je.

Lidovky.cz: Vidíte ve své práci nějaký vývoj? Posun za poslední roky?

Vidím. A doufám, že ho tam vidí i ostatní.

Lidovky.cz: Řešíte praktičnost šperku a zda se bude lidem líbit?

Neřeším. Podle mě je zkázou každého umělce, když řeší to, komu se bude jeho dílo líbit a jestli bude dobré. Natolik vás to sváže, že je téměř nevyhnutelné, aby vzniklo něco, co bude přinejmenším nijaké. Myslím si, že to funguje stejně jako v životě. Když se budete snažit zavděčit se všem, uděláte ze sebe nešťastníka.

Lidovky.cz: Vaše kolekce jsou charakteristické tím, že začínají drobnými šperky pro každodenní nošení a končí uměleckými solitéry na pomezí sochařského díla. Jaká je symbolika korun a brnění v kolekci HOMA?

Jsou to korunovační klenoty pro moje smyšlená ochranná božstva. Doufám, že to není příliš troufalé, ale je to tak.

Lidovky.cz: Nosí vaše šperky i muži?

Málo, ale naštěstí se i takoví najdou! Doufám, že budou více než do teď. V kolekci HOMA je totiž černá podkolekce pečetních prstenů určená pro muže.

Lidovky.cz: Který šperk z poslední kolekce máte nejraději?

To nejde říct. Většinou vím, který šperk mě baví nejméně, ale neříkám to, abych ho pak neshodila před ostatními, kterým nedokonalý připadat nebude.

Lidovky.cz: Co byste přála lidem, kteří budou šperky z kolekce HOMA nosit?

Přála bych si, aby jim šperk dodal pocit bezpečí a také pocit, že při nich stojí někdo, kdo jim pomůže překonávat nepříjemné situace. Takový malý ochránce.

Lidovky.cz: Myslíte si, že to mají čeští designéři těžké? Neustále roste konkurence, je těžké pořád hledat cestu, jak se odlišit?

Abych řekla pravdu, touto otázkou se nezabývám a snažím se dělat své věci, jak nejlépe umím. To bych asi také poradila každému z nás – neřešit ty ostatní, a to ani v běžném životě.

Janja Prokić Šperkařka, která sice pochází z Bělehradu, ale už 19 let žije v Praze, momentálně dokončuje studia na pražské VŠUP. Někteří si možná ještě pamatují její "ptačí" šperky, společně s Nastassiou Aleinikavou zaujala kolekcí Lure, v podobném animálním a spirituálním duchu se pak nese i její nejnovější práce s názvem Super Powers, za kterou je nominovaná v kategorii Šperkař/ka roku cen Czech Grand Design.

Lidovky.cz: Na co myslíte nejvíce, když vymýšlíte nové šperky?

Na nic konkrétního nemyslím, spíš mi v hlavě běhají různé představy a snažím se je buď nakreslit nebo rovnou vyrobit.

Lidovky.cz: Kde hledáte inspiraci?

Řekla bych, že všude. Nejvíce v přírodě a ve snech, ale také při čtení, v divadle, na výstavách nebo při úplně běžných věcech, jako jsou třeba rozhovory cizích lidí.

Lidovky.cz: Pokukujete po ženách venku na ulici či v kavárnách – jestli náhodou nemají šperk od vás?

Toho si většinou všimnu hned a vždycky mě to dojme! Při takových chvílích se tetelím se blahem!

Lidovky.cz: Co vše nosíte běžně za šperky vy?

Nosím prsten od své mámy a prsten od partnera, ale nejvíce svoje věci. Mám také pár kousků od Evy Růžičkové, Nastassii Aleinikavy nebo od značky Zorya a ty střídám podle nálady. Nosím věci od lidí, které mám ráda.