Ocel je ušlechtilá a má úžasnou barvu, skvěle se s ní pracuje, říká šperkařka

Charakteristické jsou pro ni minimalistické šperky a originální snubní prsteny. Na Designbloku letos představila novou kolekci se svými kolegyněmi Kristýnou Malovanou a Evou Růžičkovou. „Nejraději mám nerezovou ocel pro její pevnost, ušlechtilost a barvu. Samozřejmě krásně se pracuje se zlatem. Baví mě však experimentovat,“ říká v rozhovoru šperkařka Klára Šípková.

Lidovky.cz: Právě teď představujete kolekci na Designbloku, po jeho skončení ji představíte i na výstavě v New Yorku. Co o ní můžete prozradit?

Šperk je pro mě zajímavým a originálním prostředníkem předávání informací. Komunikuji šperkem s okolním světem, sdílím osobní názory a životní postoje, ale i každodenní radosti a starosti. Zcela záměrně jsem se zaměřila právě na pozitivní hodnoty, což se zrcadlí i v názvu kolekce Radost. Chci připomínat, že je důležité dělat v životě radost nejen sobě, ale i ostatním kolem mě a nezapomínat na základní věci jakými jsou láska, štěstí, sounáležitost, spokojenost, úsměv... Novou kolekci tvoří pouze brože – abstraktní kompozice na témata osobních radostí.

Lidovky.cz: Bude se něčím lišit od ostatních vašich šperků?

Bude obsahovat spoustu pravých úhlů a barev.

Lidovky.cz: Do New Yorku jedete s kolegyněmi z oboru - s Kristýnou Malovanou a Evou Růžičkovou. Pojí vás pouze profese, nebo jste také kamarádky?

Ano, je to tak. Společný projekt Czech Jewellery Designers Meet NYC se zrodil z našeho přátelství. Jsme na jedné vlně a hodně pozitivně se to na projektu podepisuje.

Lidovky.cz: Funguje v českém prostředí mezi šperkaři něco jako konkurenční boj?

Bude to znít neuvěřitelně, ale nic takového mezi šperkaři v mém okolí není.

Lidovky.cz: Jste jednou z nejznámějších českých šperkařek, brož od vás má i Madeleine Albrightová, vaše šperky jsou minimalistické. Jak jste se ale ke svému řemeslu dostala?

Byl to přirozený vývoj, šla jsem si za tím, co mě baví a naplňuje.

Lidovky.cz: Byly začátky těžké? Věřila jste, že se jednou tím, co máte ráda, také uživíte?

Naštěstí jsem generace, která zažila obrovský nárůst zájmu o design, od roku 2009 kdy jsem dostudovala UMPRUM vzniklo v Čechách mnoho galerií a design shopů, proběhlo spousta Designbloků či jiných design marketů.. Takže přestože jsem rok po škole byla zaměstnaná mimo obor, velice rychle mi došlo, že je reálné uživit se tím, co mě baví a co jsem studovala.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní šperky?

Ano! Neumím si představit, že bych vám odpověděla opak.

Lidovky.cz: S jakými materiály pracujete nejraději?

Nejraději mám nerezovou ocel pro její pevnost, ušlechtilost a barvu. Samozřejmě krásně se pracuje se zlatem. Baví mě však experimentovat a hledat pro šperk netradiční materiály jako např. Barrisol, corian nebo karbon.

Lidovky.cz: Jak relaxujete?

Smíchem, procházkou, projížďkou na skútru nebo tancem...

Lidovky.cz: Poptávka po špercích na míru roste. S jakými požadavky za vámi nejčastěji zákazníci chodí?

Lidé se na mě obracejí, když je čeká výjimečná životní událost jako je žádost o ruku, svatba, narození dítěte nebo kulatiny někoho blízkého. Nejideálnější požadavek je to, že mi důvěřují, nechají mi v návrhu volnost a netlačí mě do nějakých svých konkrétních představ. Jinými slovy mám na mysli to, že mě osloví z toho důvodu, že se jim líbí, co, jak a proč dělám.

Lidovky.cz: Který šperk podle vás nejlépe charakterizuje jeho nositelku?

Ten, ve kterém se cítí být sama sebou.