Slavné ledviny. S kůží jsem se naučila pracovat sama, říká designérka

Její ledvinky nosí i české herečky. Nikdy předtím s kůží nepracovala, pak se rozhodla vyrobit si crossbody kabelku, která by se jí líbila a naučila se šít sedlářským stehem i si sama vyrazit logo. „Je to nepopsatelný pocit vyrobit něco, z čeho máte radost a můžete si to osahat. Navíc z toho má pak radost i někdo další. To je prostě úžasné,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz designérka Barbora Musilová.

Lidovky.cz: Vyrábíte nádherné minikabelky, které suplují ledvinky. Jak jste se k šití a vůbec k nápadu kožených ledvinek dostala?

Jak už to tak bývá, chtěla jsem něco, co jsem nesehnala, toužila jsem po úplně jednoduché kožené crossbody kabelce, která bude splňovat kritéria mého minimalistického vkusu. Žádnou takovou jsem ale nesehnala. Když už taková byla, stála nesmyslné peníze. Tak jsem si ušila svojí. To byl můj první počin, pak jsem si ušila – sama pro sebe –ledvinu, ani jsem nad tím, že šiji teď tak trendy ledvinu nepřemýšlela, chtěla jsem něco, co mohu mít stále u sebe a vejdou se mi do toho všechny potřebné věci, které u sebe nosím. Už ta první kabelka, kterou jsem si ušila, se líbila. Ale ledvina? Ta měla neuvěřitelný ohlas. Líbila se všem. Držím se hesla: v jednoduchosti je krása a méně je více, asi proto jsou ledviny, tak oblíbené. Trh je přesycen, a jednoduché minimalistické věci se musí hledat.

Lidovky.cz: To zní velmi jednoduše, ale musím se zeptat. Vy jste uměla s kůží pracovat?

Absolutně ne. O kůži jsem nevěděla nic, v životě jsem s ní nepracovala, ani se nedívala na někoho, kdo s ní pracuje. Spadla jsem do toho po hlavě a učila se plavat. V dnešní době internetu to ale zase není tak složité, začala jsem si pouštět videa na Youtube, zkoumala jsem, jak se vyrábí peněženka, a které nástroje k tomu budu potřebovat. A krok po kroku to zkoušela pořád dokola. První výrobek je zpětně opravdu směšný.

Lidovky.cz: A to jste se hned orientovala?

Vůbec ne, tři měsíce mi trvalo, než jsem si všechny nástroje sehnala. U některých jsem ani nevěděla název, takže shánění bylo o to těžší. Pak mi trvalo půl roku než jsem se naučila s nástroji pracovat, používat je. Každý krok výroby měl svůj čas, abych se ho naučila čistě, dokonale. Kůži řežu speciálním skalpelem na kůži, všechno dělám opravdu poctivě ručně, nepoužívám šicí stroj. Používám sedlářský steh a kvalitní voskovanou nit.. Musela jsem na to jít ale ze začátku velmi pomalu. Za rychlost se tu platí, já si například rozřízla nehet palce levé ruky skoro na půl.

Lidovky.cz: Takže to všechno jste se naučila při práci?

Samozřejmě, mezi volnými dny při natáčení. Naplno jsem se rozhodla šít až na podzim.

Lidovky.cz: Kde jste pracovala předtím?

Pracovala jsem jako freelancer u filmové produkce. Takže jsem na podzim 2018 musela odříct celkem dlouhé natáčení, ač trochu nerada, ale říkala jsem si, kdy jindy značku .about leather. rozjet než teď. O ledvinky byl zájem, byla jsem z toho nadšená, tak jsem nějakou dobu přemýšlela a rozhodla se to neodkládat. I když to byl velký risk. Navíc jsem znamením býk, který rád stojí pevně nohama na zemi a vlastně se i trochu bojí, co bude, nebo nebude, ale už skoro půl roku šiju a šiju a jsem velmi vděčna, že můžu..

Lidovky.cz: Takže teď je vaše práce šití ledvinek a kabelek?

Ano, teď se věnuji pouze šití pod značkou .about leather., samozřejmě chystám rozšířit repertoár, to je asi přirozený vývoj. Je to skvělé, práci si organizuji podle svého, naštěstí mám takové vnitřní nastavení, že jsem schopná každý den ráno vstát a osm hodin se věnovat práci. Nevadí mi pracovat z domova, naopak. A konečně mám po letech volné víkendy. To si užívám nejvíc. Celková svoboda, kterou mi tato práce dává je pro mě velmi vzácná.

Lidovky.cz: Z čeho máte nejlepší pocit?

Když se nad tím zamyslím, asi ze zpětné vazby. Když jsem pracovala u filmové produkce, resp, u kterékoli produkce, často se nestávalo, že by vás někdo chválil za odvedenou práci. A teď mi píší lidé, převážně tedy ženy, které si ode mě ledvinku koupily, že je skvělá, že si ji berou i k moři, že ji nechtějí sundat, že ji milují a že nezůstanou u jedné. To je takový blažený pocit to číst. Když vyrobíte něco hmatatelného, co dělá radost i někomu jinému než jen vám, je to nepopsatelný pocit. Toho si vážím nejvíce.

Lidovky.cz: Nikdy předtím jste s kůží nepracovala, jak si myslíte, že je to těžké? Naučí se to každý?

Řeknu to takhle… myslím, že ne. Chce to trpělivost, zručnost, přesnost a odhodlání, že to dáte na poprvé, tady se žádná sebemenší chyba neodpouští, je vidět, nedá se zamaskovat. Tím, že šiji ručně sedlářským stehem jsem pomalejší a pro prsty to je celkem namáhavé. Ale nyní už ze zkušeností vím, kolik toho mohu denně ušít, abych si neodrovnala ruce na další den.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám trvá než ušijete jednu ledvinku?

Abych řekla pravdu, nikdy jsem si to nepočítala, ale řekla bych asi jeden den. Někdy to může trvá více času, protože dělám dvojité pásky, všité boky, kapsičky... A to prostě nějaký čas zabere.

Lidovky.cz: V kolika velikostech ledvinky vyrábíte?

Ledvinky mám ve čtyřech velikostech. Můžete vyrazit na večírek, vzít si ji na koncert, ke kočárku, na dovolenou, dát si do ní knížku, iPad. Barevnosti držím na uzdě – černá, béžová, rezavá a červená jsou pro mne základem.

Lidovky.cz: Kůže je materiál, který pracuje. Jak ji ošetřujete?

Tak samozřejmě, že než je prodám, kůži ošetřím voskem, radím to i zákaznicím, aby se o ni staraly. O kožené boty jsme zvyklí se starat. S kabelkami bychom měly dělat to samé. Stačí trochu navoskovat, hlavně v zimním období do mrazu je to potřeba. Stačí jemný vosk, co se vsákne a kůži ochrání.

Lidovky.cz: Jste schopna ušít zákaznicím cokoli na přání?

Myslím, že jsem. Moc často se to nestává, ale už jsem šila i obaly na notebooky, peněženky nebo úplně malé pánské peněženky. Mám za sebou pánskou tašku či lodní bágl na míru pro mého oblíbeného herce.

Lidovky.cz: Propagaci si řešíte sama?

Ano, tím, že jsem si za těch 15 let co pracuji prošla reklamou, marketingem, produkcí a propagací prezidentské kampaně, eventovou produkcí, hudební propagací a filmovou produkcí, tak si dovolím říct, že na to jakž takž stačím sama. Mám šikovnou grafičku a fotografku, které neváhám oslovit, když potřebuji pomoct, připravit data či nafotit produkty. Název značky i logo, jsem v podstatě věděla jak má vypadat dříve, než se to celé rozběhlo... A za jeho zpracovaní děkuji svému dlouholetému kamarádovi a grafikovi Frankiemu z Perfect Planet.