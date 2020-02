Vinný hrozen, včelí plástve nebo netřesk. Netradiční kolekce šperků Hanuše Lamra

Se svou kolekcí šperků Lust For Eden se mezi nominované na Ceny Czech Grad Design dostal i šperkař Hanuš Lamr. Svou kolekci představil poprvé na Designbloku 2019.

K odlití jednoho z ikonických symbolů ráje do bronzu inspiroval Hanuše nález granátového jablka na dovolené před několika lety. Jablko ho zaujalo tím, že naprosto nesplňovalo požadavky na dokonalost – bylo už puklé a černé.



„Soustředili jsme se na člověka, na nás. Každý den jsme se uzavírali do sebe a přemýšleli o tom, co nás pohání jít životem. Šperky, a především objekty ze stejnojmenné kolekce jsou raw, tedy záměrně nedokonalé, stejně jako jsme i my sami. Jsou to rostliny a plody z naší pozemské zahrady Eden. Krása totiž nespočívá v dokonalosti, ale životě samém, od mládí do stáří. Proto jsou mé rostliny a ovoce popraskané nebo odkvetlé, a přesto díky bronzové proměně krásné,“ říká Hanuš Lamr.