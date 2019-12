Zelené zlato. Zázrak jménem CBD má neuvěřitelné vlastnosti

Jednou z prvních českých firem, které objevily zlatou žílu v podobě kanabidiolu (CBD), je kosmetická značka Cannor. Relativně nový multimilionový byznys tak má ve svých řadách také českého zástupce, který pomalu míří i do zahraničí.

Když je řeč o konopí, většině lidí okamžitě vytane na mysl marihuana, potažmo THC. Jenže populární THC je jen jedním ze zhruba stovky kanabinoidů, které jsou v jasně rozeznatelných rostlinách přítomny. Nás zajímá jiná složka: kanabidiol označovaný zkratkou CBD. Na rozdíl od svého známějšího sourozence není psychotropní, a proto ani není důvod ho ve většině zemí zakazovat. Působí protizánětlivě, antiepilepticky, antioxidačně a analgeticky. Podle některých studií dokonce pomáhá s úzkostmi, depresemi či závislostmi.



Právě tyto vlastnosti mu zajistily oblibu v dnešním světě posedlém zdravím. A tak zatímco v roce 2016 se zkratka CBD ve vyhledávači Google objevovala jen zřídka, během následujících dvou let se vyhoupla mezi největší hity internetu, a od května 2018 je dokonce vyhledávanější než Ježíš Kristus. CBD je také populárnější než Beatles, Kanye West, Taylor Swift, a dokonce než pornografický web Pornhub.

Legální droga

Šílenství zvanému CBD pomohly i nejrůznější showbyznysové a sportovní hvězdy. „Každý, kdo mne zná, ví, že jsem posedlá CBD produkty!“ vzkázala v jednom ze svých nesponzorovaných postů na Instagramu Kim Kardashian West 151 milionům svých fanoušků. O pár týdnů později uspořádala těhotenský večírek před narozením svého syna, jehož hlavním tématem bylo právě CBD. Na zahradní slavnosti vyzdobené rostlinkami konopí se cvičila jóga a hosté si mohli vyrobit tělový olej a koupelovou sůl s obsahem CBD. Návštěvníci to bezesporu ocenili, protože o pozitivních účincích CBD je slyšet v Hollywoodu ze všech stran.

Tanečnice Mandy Moore používá CBD olej, aby ji nebolely nohy z tance na podpatcích, a topmodelka Alessandra Ambrosio díky němu lépe spí. Přírodní tabletky s obsahem CBD vychvaluje i herečka Jennifer Aniston, pomohly jí prý vypořádat se s psychickými problémy. Herec Tom Hanks pak díky nim bojuje s diabetem a herec Michael J. Fox tabletky s látkou CBD používá při boji s Parkinsonovou nemocí. V loňském roce pak americký úřad pro kontrolu léčiv schválil historicky první lék (Epidiolex), jehož účinnou látkou je CBD. Používá se k léčbě dvou druhů epilepsie.

Zlatá žíla

Jiné světoznámé hvězdy však zašly ještě dál. Boxer Mike Tyson prostřednictvím své firmy Tyson Holistic Holdings uvedl na trh celou řadu produktů s obsahem CBD včetně energetického nápoje DWiiNK a analgetického spreje CopperGel. „Nikdo nezná bolest lépe než já. A já vám říkám, že nic vás jí nezbaví lépe než CopperGel,“ propaguje svůj produkt postavený na kanabidiolu boxerský šampion a Světové antidopingové agentury se přitom rozhodně bát nemusí - ta totiž CBD uvedla na seznam povolených látek.

Svou značku kosmetických produktů s obsahem CBD nazvanou Whoopi & Maya má i slavná herečka Whoopi Goldberg, jíž prý marihuanové výtažky pomohly v období menopauzy. A anglikánská církev změnila po legalizaci marihuany pro léčebné účely v Británii svá vnitřní pravidla a část ze svého několikamiliardového investičního fondu využila pro obchodování s CBD.

Vraťme se ale na zem. I když jsou pozitivní účinky kanabidiolu na zdraví člověka potvrzeny lékařskými studiemi, je jasné, že lví podíl na jeho současné popularitě má marketing těžící z všeobecné popularity marihuany. Lidé totiž na slovo marihuana slyší - a je jim srdečně jedno, jestli produkty s jejími výtažky obsahují THC, nebo CBD.

V Česku se zatím CBD těší popularitě především coby součást kosmetických produktů. Jednou z nejúspěšnějších firem v tomto oboru je plzeňská značka Cannor, za níž stojí dvojice zakladatelů Vladimír Pažitka a Adel Voráčková. Svým zákazníkům nabízejí devět produktů, dva z nich právě s obsahem kanabidiolu (zákazníci je poznají díky tmavě zeleným lahvičkám). Jak už název značky napovídá (cann je zkratka slova cannabis a or je francouzský výraz pro zlato), s výtažky z konopí počítají i do budoucna a v současné době již finišují práce na třetím produktu s obsahem CBD.

Česká stopa

S nápadem vyrábět kosmetiku z marihuany přišel před více než třemi lety Vladimír Pažitka, který v té době žil už čtrnáctým rokem v Irsku. „Můj plán byl vyrábět kosmetiku v Česku a následně ji distribuovat do zahraničí,“ vzpomíná, “ „problém byl v tom, že jsem ji neuměl vyrobit. Po měsících úvah jsem došel k názoru, že abych svůj sen změnil ve skutečnost, budu potřebovat odborníka.“

Ten se k němu - v podobě Adel Voráčkové - dostal vlastně náhodou. „Můj kamarád tehdy hledal přítelkyni a na doporučení svého kadeřníka se seznámil s Adel. Z jejich rande sice nic nebylo, ale když jsem se mu zmínil, že potřebuji nějakého odborníka, co by uměl vyrobit kosmetiku, vzpomněl si, že Adel pracovala jako laborantka. Tak jsem jí zavolal,“ vypráví Vladimír, jak poznal svou budoucí obchodní partnerku. Když zjistil, že Adel vystudovala farmacii, pracovala v lékárně a přes tři roky i na dermatologické klinice, bylo mu jasné, že našel přesně toho, koho potřeboval. Dvojice si plácla a značka Cannor byla na světě.

Adel se stala nejen spoluzakladatelkou značky, ale i autorkou všech receptur. „Přírodní kosmetika mě zajímala už ve škole. Když jsem pak pracovala v lékárně a poznala jsem, co zákazníci chtějí, měla jsem jasno, jak by měl Cannor vypadat,“ vypráví Adel, která se rozhodla jednotlivé produkty postavit na jednoduchých receptech s minimem ingrediencí, které však budou maximálně účinné. „Pro mě bylo důležité, aby se člověk podíval na složení, a okamžitě mu bylo jasné, o co jde,“ říká.

Adel navíc díky svým zkušenostem moc dobře věděla, jak se která látka zachová a co je k výrobě potřeba. „Vždycky je to stejné. Nejdřív mám myšlenku, pak si vše srovnám, a když jdu do laboratoře, už přesně vím, jaký produkt tam vznikne,“ říká.

Když se ptám, jaký výrobek byl ten úplně první, nevzpomene si. „Nemám tušení. Přeci jen už je to víc než dva roky,“ říká mi. „Bylo to ale relativně rychle. Z těch dvou let příprav nám nejvíc času zabralo papírování a vyřizování nejrůznějších povolení. Schvalovací proces běžné kosmetiky zabere zhruba tři měsíce. Nám to zabralo měsíců devět,“ říká Vladimír. „Byli jsme jednou z prvních značek, která se rozhodla v Česku používat v kosmetice CBD, a tak jsme museli Státní zdravotní ústav dlouho přesvědčovat, že nejsme žádní šarlatáni,“ dodává.

Navíc pro zpracování konopí potřebuje člověk licenci pro práci s psychotropními látkami, tu uděluje ministerstvo zemědělství. Tím to ovšem nekončí. Pracoviště, kde se látka zpracovává, je pod kontrolou policie a přístup na něj má jen autorizovaný personál. I to je důvod, proč si Cannor zatím raději nechává látky z konopí extrahovat u externí firmy. „Sice používáme legální odrůdu technického konopí, která je certifikovaná a zaručuje, že v něm nikdy nebude víc než legálních 0,3 % THC, ale problém je jinde: když vezmete jednu tunu sušiny, která má 0,3 % THC, té omamné látky bude po extrakci obrovské množství,“ odchází k papírovému pytli.

Vlastní sklizeň

„Tohle je první konopí, které pochází z naší vlastní sklizně,“ říká Vladimír. „Na jaře jsme si pronajali hektarový pozemek, kde jsme konopí zaseli, a jednou za měsíc jsme ho jezdili kontrolovat. Přeci jen je to odtud 250 kilometrů daleko,“ pokračuje. Na můj dotaz, zda se podnikatelé nebojí nájezdů milovníků marihuany, s úsměvem odpovídá: „To pole je v neobydlené oblasti, asi šest kilometrů od rakouských hranic, takže o něm téměř nikdo neví. Pár dětí nám tam několik kytek utrhlo, ale v tom objemu se to ztratí,“ říká a sahá do pytle pro rostlinku marihuany. „Když přišlo období sklizně, naivně jsme si mysleli, že pole sklidíme za víkend ve třech lidech. No, ani omylem,“ směje se podnikatel.

Letošní rozmary počasí prý úrodě nijak neuškodily. „Marihuana je jako kopřiva. Vyroste všude. Podle mého bychom mohli sklízet klidně dvakrát do roka, kdybychom to dobře načasovali,“ říká. Technické konopí, které dvojice pěstuje, pochází z Itálie. Jde o speciální odrůdu Carmagnola, která je bohatá právě na CBD. „Ty dva pytle jsou první z celé sklizně, které dorazily ze sušárny. Teď z nich budeme dělat extrakt, ten následně poputuje na testy. Pak už se budeme jen modlit, aby v něm nebylo moc THC,“ říká.

Extrakt je relativně levný, protože jej značka má z vlastních zdrojů. I proto ho mohou podnikatelé přidat do kosmetiky ve velkém množství. „Do lahviček o obsahu 50 ml přidáváme 200 mg výtažků z konopí. U jiných firem je to třicet, maximálně padesát. To z našich produktů dělá kosmetiku, která má jeden z největších podílů kanabidiolu na trhu,“ říká a dodává, že existuje spousta značek nabízejících konopnou kosmetiku, která využívá pouze konopný olej vylisovaný ze semínek. „Ten olej dobře maže, je výživný, antiseptický a kůži dělá dobře. I my ho jako přísadu do kosmetiky používáme. Jeho nevýhoda je ale v tom, že v něm chybějí léčivé látky.“

Jak už bylo řečeno, Cannor v současnosti nabízí celkem devět produktů. Osm z nich vyrábí v plzeňské laboratoři, devátým je pak čistý arganový olej, který majitelé vozí z jedné marocké manufaktury. „Arganový olej je to jediné, co pouze přebalujeme. Nejprve jsme ho používali jako surovinu pro výrobu našich produktů, ale pak nás napadlo, že je sám o sobě tak kvalitní a účinný, že by byla škoda ho nenabídnout zákazníkům v čisté formě,“ říká Vladimír.

Všechny produkty jsou čistě přírodní a k jejich konzervaci se využívá koncentrovaný vitamin E jak ve formě olejů, tak samostatně. Produkty v tuhém skupenství konzervuje ještě včelí vosk. Naopak v Cannor nepoužívají vodu. „Právě kvůli konzervaci nejsem zastáncem přípravků s obsahem vody. Jde to i bez ní. Navíc voda použitá v kosmetice bývá z 80 procent tím faktorem, který přispívá k alergickým reakcím,“ říká Adel. „Běžný krém tvoří z 80 procent voda, zbytek jsou oleje, ale náš elixír nabízíme ve stoprocentní koncentraci.“

Trnitá cesta k vítězství

Když se Adel ptám, jestli během uplynulých dvou let nastala chvíle, kdy chtěla se vším skončit, začne se smát. „Téměř nepřetržitě,“ říká a jedním dechem dodává, že se vždy objevilo něco, co ji nutilo vydržet. Ať už to byly reakce spokojených zákaznic, nebo výsledky přírodní alternativní metody léčby akné s elixírem Cannor, kterou úspěšně testují na největší západočeské dermatologické klinice v Plzni.

„Tohle je výsledek po jednom týdnu,“ ukazuje mi dvě fotografie pacienta, jenž na klinice kúru podstoupil - a já musím uznat, že výsledek je opravdu přesvědčivý. „Náš elixír je věc, na kterou jsem asi nejvíc hrdá. Účinkuje nejen na akné a šupinatou pokožku, ale má pozitivní vliv i na redukci vrásek v očním okolí. Kanabidiol zpomaluje buněčné stárnutí a podporuje tvorbu kolagenu. Nemůžete čekat wOw! efekt po třech použitích. Je důležité ho používat dlouhodobě. Na druhou stranu, výsledky jsou trvalé a nezmizí po týdnu,“ říká.

V současné době počítá Cannor prodané produkty v tisícovkách kusů. Kosmetiku nabízí celá řada obchodů v Česku a nově i v Německu, kde Cannor získal distributora. Navíc prostřednictvím e-shopu posílají produkty klientům ze Španělska, Irska, ale třeba i z Austrálie.

Tím však úspěchy Cannoru nekončí. Na jednom z veletrhů totiž zaujali zástupce pražského hotelu Four Seasons, který pro tamní Ava Spa objednal jejich kosmetické produkty pro hřejivou zimní celotělovou masáž, ke které používají konopný olej na tělo s CBD a horké kameny. „Oslovili nás sami a doufáme, že tím naše spolupráce neskončí. Momentálně pro ně plánujeme další speciální produkty.“