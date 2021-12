Zapomenuté tradice. O Vánocích obcházely i strašidelné Perchty a klofavé báby, říká autorka knihy

Co vás vedlo k tomu, abyste napsaly knihu Vánoce našich babiček?

Do knihy jsem se pustila, protože se o takový ten obyčejný a všední život našich předků zajímám už asi dvacet let. Prvním výsledkem byly moje dvě knihy Domácnosti našich babiček – o tom, jak žily, co vařily, jak vedly domácnost. A napadlo mě, že by bylo zajímavé napsat i o tom, jak slavily Vánoce. Snažily jsme se s kolegyní Scheinostovou představit čtenářům především zvyky, včetně těch, které se dnes už neprovozují a zapomnělo se na ně.

Co se vlastně myslí tím termínem „Vánoce našich babiček“? Výraz „naše babička“ může znamenat ženy úplně jiné generace, že…

Navazuji na své knihy – a ty pojednávají o životě od poloviny konce 19. století po první polovinu 20. století. Takže by se asi dalo mluvit o „našich babičkách a prababičkách“. Takto by se dala vymezit i poslední kniha – s tím, že občas je tam zmíněna nějaká novější tradice, pokud navazuje na něco staršího.