Restaurace s duší. Místo prvorepublikového kina dnes najdete stejnojmenný podnik Alma

Aby se vám do podniku vraceli lidé, musí mít duši. To nově otevřená restaurace, kavárna, vinný bar a obchod Alma v pražské ulici V Jirchářích blízko Národní třídy rozhodně má. Ostatně, byl by to od jejích zakladatelů docela risk, kdyby neměla. Název alma, španělsky duše, k tomu přece jen zavazuje.