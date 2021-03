Během pandemie otevřel dvě kavárny. Měli jsme obrovské štěstí, říká Oldřich Valta

Praha Žil ve Spojených státech či Velké Británii. V korporátním světě se pohyboval přes deset let a měl úspěch. Pak se Oldřich Valta ale rozhodl žít jinak, vrátil se do Česka a otevřel ne jednu, ale rovnou dvě kavárny, a to během pandemie.

Lidovky.cz: Proč jste se vrátil do České republiky a otevřel kavárnu. Co vás k tomu vedlo? Měl jste dost práce pro velké firmy?

Rozhodnutí otevřít kavárnu v Praze bylo důsledkem souhry několika zásadních okolností v mém soukromém i profesionálním životě. Pravda je, že myšlenky o kavárně se formovaly již za mých studentských let na vysoké škole v Praze. Původně jsem však o kavárně snil jako o zálibě na důchod. Nicméně právě pobyt v zahraničí, a především pak ve Velké Británii, mi otevřel dveře do úžasného a rozmanitého světa výběrové kávy, který jsem si zamiloval ještě víc a rozhodl se, že svůj sen realizuji mnohem dříve, tedy alespoň o nějakých 15-20 let před důchodem. Pak se ale v květnu 2016 staly dva zásadní přelomy. Za prvé akcionáři firmy, ve které jsem strávil 10 let, se rozhodli rozprodat tu část firmy, se kterou má práce souvisela, a tak jsem věděl, že moje korporátní angažmá v Londýně bude brzy končit.

Za druhé mi zároveň moje žena Petra sdělila úžasnou zprávu o tom, že spolu čekáme miminko. To nás vedlo k rozhodnutí vrátit se zpět do České republiky. A od té chvíle jsem začal aktivně střádat plány na otevření podniku s výběrovou kávou v Praze, bláhově jsem si myslel, jak přinesu do Čech moderní styl kavárny po vzoru londýnských coffee shopů. Po návratu však přišla studená sprcha, neboť za ty roky, co jsem žil v zahraničí, vzniklo v Praze ohromné množství skvělých a moderních provozoven tohoto typu.

Lidovky.cz: To muselo být docela rozčarování..

Velká konkurence byla pro mě jako tehdy nezkušeného člověka v oblasti kávy odrazující. A tak jsem dal své sny o kavárně prozatím k ledu, začal opět pracovat v korporátu, a každý den na cestě do práce jsem navštěvoval jednu z těchto skvělých nových kaváren, konkrétně šlo o Barry Higgels v Holešovicích. A toto místo se právě stalo osudovou a nejzásadnější okolností. Potkal jsem tam totiž za barem příjemného kluka plného energie, který mi vášnivě povídal nejen o kávě, a tak jsme se brzy skamarádili. A pak jednoho dne v srpnu roku 2017 mi tento kluk s nadšením vypráví své plány na otevření nové kavárny. Se vzrušením jsem se ho zeptal, zdali by chtěl s tím pomoci. Měl jsem štěstí. Chtěl. Ten kluk se jmenuje Egor a společně jsme založili první podnik v březnu roku 2019 u náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze.

Lidovky.cz: Loni v dubnu jste otevřel také první pražírnu. Jak funguje během pandemie?

Otevřít vlastní pražírnu jsme plánovali od prvního okamžiku, kdy jsme začali mluvit o vlastní kavárně. Tento plán s pražírnou jsme začali realizovat již koncem roku 2019, tedy ještě před pandemií. Nicméně, jak jste již říkala, The Miners pražírnu ve Vršovicích jsme dokončili a otevírali až v dubnu, tedy uprostřed prvního lockdownu.

Dopad pandemie na pražírnu má dvě strany mince. První negativní tím, že méně lidí chodí do kaváren a kanceláří, takže spotřeba kávy v kavárnách i v kancelářích je nižší, než bylo běžné. Na druhou stránu velmi pozitivní efekt je ten, že čím dál více lidí pije kávu doma, a tak nám roste poptávka po zrnkové kávě u koncových zákazníků. Abychom jim usnadnili cestu, rozběhli jsme loni na našich webových stránkách e-shop, kde si lze objednat online a doručíme náš produkt kamkoliv po České republice i celé EU. V současnosti jednáme s několika partnery, abychom naši kávu zpřístupnili lidem i na dalších místech, ale jsme v teprve na začátku, takže víc prozradit nemohu.



Dvojitá dávka štěstí

Lidovky.cz: Druhou kavárnu jste otevřel také během pandemie. Myslíte, že je možné, aby fungovala?

Máte pravdu. Ve stejnou dobu prvního lockdownu na jaře jsme otevírali i naši druhou kavárnu na náměstí Winstona Churchilla hned vedle mé alma mater vysoké školy ekonomické. Když vláda rozhodla v březnu o zpřísnění opatření, začalo pro mě několikaměsíční období téměř beze spánku. V tu chvíli jsem stále zároveň pracoval v korporátu, ale uvědomil jsem si, že honit dva zajíce, co každý běží na jinou stranu, nejde, a tak jsem v práci oznámil, že si beru dovolenou a jdu zachraňovat kavárnu, a že mě minimálně několik týdnů neuvidí.

Díky lockdownu totiž velmi reálně hrozilo, že nebudeme mít dostatek financí nejenom na provoz, ale i na zaplacení truhlářům, zedníkům, elektrikářům a mnoha dalším řemeslníkům, kteří nám pomáhali se stavbou. Já, Egor i celý tým jsme pracovali dnem i nocí, abychom našli řešení. Měli jsme obrovské štěstí. Žijeme díky neutuchající podpoře našich zákazníků, kteří nepřestávali a nepřestávají chodit pro kávu i do okýnka, díky soudržnosti a pochopení našich obchodních partnerů a díky přátelům a rodinám, kteří nás podporovali, ať již emočně či finančně. Každopádně nakonec se nám podařilo finanční situaci koncem května stabilizovat. Bylo nám však jasné, že přijdou další vlny a lockdowny, že jsme teprve vyhráli první bitvu. V tu chvíli jsem si uvědomil, že se musím podnikání věnovat naplno a dal jsem v korporátu výpověď. Nyní již máme za sebou tři lockdowny a všechny naše kavárny fungují dál. Takže je to možné, ale stojí za tím spoustu práce, dobré vůle mnoha lidí a velká dávka štěstí.

Lidovky.cz: Kávu vozíte z Brazílie, Kostariky a Etiopie. Jak dlouho jste přemýšlel nad tím odkud ji vozit?

Vozíme takzvanou zelenou, tedy ještě neupraženou, kávu z mnoha zemí. Dováželi jsme například i z Peru, El Salvadoru, Mexika, Ugandy či Rwandy a stále zkoušíme nové. Výběr kávy a země je vlastně nikdy nekončící proces, do kterého je zapojeno mnoho lidí v Miners od pražiče, přes baristy až po CEO. To, že proces neustává, je způsobeno dvěma faktory. Tím prvním je množství. To, kdy a ze které země je daná káva k dispozici, je ovlivněno klimatem a obdobím sklizně. Počasí v daném roce významně ovlivňuje kvalitu vypěstované kávy podobně jako u nás víno.

Navíc s globálním oteplováním jsou výsledky každé další sklizně velmi nejisté. Druhým faktorem, proč hledáme stále novou kávu je, že chceme našim zákazníkům přinášet nové chutě. Pro představu, náš talentovaný pražič Jim, každý týden ochutná desítky nových káv. Hodnotí především chuť jako sladkost, hořkost a kyselost a jejich vzájemnou vybalancovanost. Podle chuti se vyberou naši favorité, a pak vstupuje do hry i cena.

Lidovky.cz: Často se hovoří o neférových podmínkách v zemích, ze kterých vaše káva pochází? Hlídáte si nějak, aby za práci, kterou na plantážích lidé odvádějí, dostali řádně zaplaceno?

Férové podmínky práce a ekologická udržitelnost jsou pro nás velmi důležité, a to nejenom ve vztahu k pěstování farmáři. My pracujeme pouze s výběrovou surovinou, což tvoří velmi malý segment celosvětové produkce a vždy víme od koho si kávu kupujeme. Na našem e-shopu se u každé dozvíte původ. Tento segment výběrové kávy se právě pyšní tím, že farmáři a související dodavatelsko-odběratelský řetězec poskytují férové podmínky a pěstují kávu v souladu s přírodou. Spokojení farmáři se s větší láskou starají o svou kávu, a díky tomu dokážou vypěstovat produkt výjimečných chutí, který pak prodají za lepší cenu, a tak jsou spokojení. Pro představu: cena za jedno kilo výběrové zelené kávy se pohybuje většinou od 7 do 20 dolaru. Zatímco cena komoditní zelené kávy je kolem 1 dolaru za kilo. Je to obrovský rozdíl.

Lidovky.cz: Kaváren je v Praze je mnoho. Nepřemýšlel jste i o jiných městech, kde by nebyla konkurence tak veliká?

Obecně si myslím, že konkurence je naopak zdravá a pomáhá zlepšovat kvalitu produktů a služeb. Ale ano přemýšlíme i o jiných městech. Dost často proto, že s námi v minulosti pracovali skvělí lidé a profesionální baristi, kteří se z osobních důvodů rozhodli vrátit z Prahy zpět do domovského města, a rádi by pokračovali s výběrovou kávou a The Miners atmosférou. Jinak nás moc těší, že o naši kávu projevují zájem již existující kavárny v jiných městech a máme radost z toho, že si lidé mohou vychutnat naše produkty i z rukou profesionálních baristů mimo metropoli. Naposledy ve skvělé kavárně Na Knopp ve Zlíně.

Lidovky.cz: Mluví se o tom, že chystáte vyrábět také kávové kapsle. Jak složité to je?

Je to složitější, než jsme čekali. Pokud máte specifické požadavky na kvalitu a proces výroby jako my. Největší oříšek byl materiál, ze kterého mají být kapsle vyrobeny.

Lidovky.cz: Z jakého materiálu budou? Mohou se kapsle dále recyklovat?

Jak jsem již zmiňoval ekologická udržitelnost je pro nás velmi důležitá, proto jsme dlouho hledali kapsle, které by byly plně a jednoduše recyklovatelné. Během této cesty jsme zjistili, že existuje mnoho způsobů recyklovatelnosti a některé s tak minimálním slovním, avšak výrazným faktickým rozdílem. V jeden moment jsme konečně narazili na tzv. rozložitelné kapsle, ale záhy jsme zjistili, že tento typ je vyroben z lisovaného speciálního plastu, že se skutečně za krátkou dobu rozloží, ale na mikroplast, což nám přišlo absurdní.

Lidovky.cz: Jak jste problém vyřešili?

Nakonec se nám přeci jen podařilo najít kapsle, které jsou vyrobeny ze dřeva a díky tomu 100% kompostovatelné. Jsou kompatibilní s Nespresso kávovary, takže je po použití můžete jednoduše vyhodit do bioodpadu. V tuto chvíli jsme úspěšně dokončili fázi vývoje. Tedy máme připravenou speciálně upraženou kávu přímo pro kapsle, obalový design a v následujících týdnech se chystáme spustit online crowdfundingovou kampaň na HitHit, kde nás lidé můžou podpořit a přednostně si naše produkty nakoupit. Výtěžek z příspěvků pak půjde na dokončení výroby a uvedení kapslí na trh. Zatím máme velmi pozitivní ohlasy ať již od našich stávajících či nových zákazníků, kteří mají doma nebo v kancelářích Nespresso kávovary a těší se, že si budou moci užít výběrovou kávu jednoduše téměř kdykoli a kdekoli.

Lidovky.cz: Jakou kávu máte vy osobně nejraději a kolik šálků denně v průměru vypijete?

Co se týče druhů přípravy kávy, tak ráno se vzpružím dvojitým espressem, dopoledne si dám flat white s něčím malým sladkým k zakousnutí a po zbytek dne piji většinou několik šálků filtrované kávy. Celkem za den vypiju mezi třemi až pěti. Co se týče země původu, tak mám teď oblíbenou Ugandu na filtrovanou přípravu kávy z naší pražírny. A nikdy nevynechám příležitost ochutnat kávu z britské pražírny Origin.

Lidovky.cz: Italové tvrdí, že cukr do kávy nepatří. Tohoto pravidla se řídí i některé české pražírny. Jaký je na to váš názor?

Víte, já v tomto směru nejsem zas tak přísný. Já tvrdím, že si každý má vypít kávu tak, jak mu chutná. Pokud mu chutná více s cukrem, tak ať ji pije s cukrem. Nicméně bych doporučil ochutnat výběrovou kávu občas i bez cukru. Dost často totiž zjistíte, že káva může být sladká a lahodná sama o sobě a cukr pak není třeba již přidávat.

Lidovky.cz: Je káva podle vás zdravá?

Existuje mnoho názoru a odborných studií, které si často protiřečí. Nicméně většina těchto studií dochází k závěru, že káva konzumována v rozumném množství není škodlivá. Osobně kávu piju hlavně proto, že mi chutná a občas mi pomůže vlít novou energii do žil.