DAVID: Zelenina je dar. Deprimuje mě, že se ta ‚nehezká‘ neprodává v každém obchodě

Ošklivá zelenina. Myšleno zelenina s estetickou vadou. Nehezký tvar, malá, tlustá, křivá, zahnutá a tak dále. Zelenina bez plísně, či jiného poškození, které by vadilo lidskému zdraví.

Pokaždé, když čtu články na toto téma, tak mi naskakuje husí kůže. Proč se nemůže prodávat v každém obchodě či řetězci? Pokud se jedná pouze o estetické kritérium a zelenina je jinak ve vynikající kondici bez plísně či jiného závadného poškození.

Musí se opravdu vyhazovat?

Kritéria jsou nastavovaná Evropskou unií z důvodu nastavení standardů mezinárodního obchodu. A pak obchodními řetězci, které mají vlastní normy a požadavky na vzhled. Ty se mění v průběhu sezóny.

Podle Organizace pro výživu a zemědělství OSN se kvůli vzhledu vyhodí až 20% zemědělské produkce. A to zrovna není malé číslo. Proč se ošklivá zelenina nedává k upotřebení organizacím s nízkými náklady na stravu, jako jsou neziskové organizace, organizace připravující jídlo pro bezdomovce, ..?

Či u nás v Čechách, kdy se lidé zaměřují na cenu a snaží se co nejvíce ušetřit. Bojí se snad řetězce, že by lidé chtěli ošklivou zeleninu a tu hezkou by přestali kupovat? Nebo je to spíše problém logistický uvést prodej ošklivé zeleniny v realitu? Nebo se prostě nevyplatí, když spočítáme náklady na balení, dopravy, lidské zdroje, místo na prodejně.



Asi je lepší ošklivou zeleninu vyhazovat, zaorávat, dělat z ní kompost nebo dávat do elektráren a zpracovávat ji na bioplyn.

Proč takto vědomě plýtváme? Není už čas se zamyslet?

Naštěstí již některé obchodní a internetové řetězce zkusily zahrnout ošklivou zeleninu do nabídky. A troufám si říct, že to byl z jejich strany skvělý tah. Lidé mají radost z ekonomického a ekologického aspektu. Díky pozitivním ohlasům zákazníkům, kteří takovou zeleninu kupovali, řetězce u této nabídky zůstávají.

Například na Ukrajině se prodej ošklivé zeleniny nijak neřeší. V regálu koupíte netříděnou řepu nebo cibuli dle velikosti. Koupíte dokonce zeleninu ještě od hlíny. V USA jsem viděl na trhu označení ošklivé zeleniny. V Hostíně u Vojkovic lze koupit chřest od špičkové kvality přes kusy zlomené nebo s defekty při růstu.

Myslíte si, že poznáte rozdíl v pokrmu připraveného z hezké nebo ošklivé zeleniny?

Ošklivou zeleninu lze snadno zpracovat do pokrmů, kde nepotřebujete hezký vzhled anebo je nám to jedno. Ať už je to obyčejná mrkev do vývaru, zeleninových základů či pyré. Lze z ní udělat krémovou polévku, nakrájet jako vložku do polévky, teplé zeleniny, do kari nebo jen nastrouhat nebo nakrájet do salátu atd… Ošklivou zeleninu lze použít na čerstvé šťávy, při přípravě kečupů, chutney a mnoha dalšími způsoby. Vždyť chutná úplně stejně jako ta dokonalá zelenina a v kuchyni ji využijete tak, jak jste zvyklí.

Měli bychom spíš řešit prodej ovoce a zeleniny v plné zralosti. Jak ovoce, tak zelenina se sklízejí nezralé, aby vydržely transport a logistickou cestu do obchodu. Pak už jen doma čekáte na to, jak dozraje nebo změkne? A to si myslím, je rovněž jeden z problémů.

Proč si kupujeme avokádo s nálepkou ready to eat nebo eat me? Protože je měkké a máslové. Viděl jsem tyto nálepky už i na mangu. Za chvilku to bude nalepeno na všem, jen abychom koupili dobrou, chutnou zeleninu a šťavnaté ovoce. Nechci se rozepisovat o transportu ovoce a uhlíkové stopě. To by bylo na jiný článek.



Zelenina je dar, se kterým bychom měli zacházet stejně jako s drahou surovinou. Spousta restaurací se snaží podporovat a pracovat se zeleninou z lokálních zdrojů. Nejnovější zpráva je od kuchařské celebrity.

V New Yorku se nachází jedna z nejlepších restaurací světa, ve které je šéfkuchař Daniel Humm, oceněný třemi michelinskými hvězdami. Ten minulý týden oznámil, že jeho restaurace bude nově čistě veganská. Přechází na udržitelnější ingredience z lokálních zdrojů a nebude podporovat zatěžování životního prostředí. Menu bude postaveno na zelenině, ovoci, luštěninách, obilninách a houbách.