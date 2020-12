Zuppa toscana. Připravte si toskánskou lahůdku plnou zeleniny

Kadeřávek, cibule a bresaola. To je základ toskánské polévky plné zeleniny. Jak na ni? Nechte se inspirovat.

Zuppa toscana

70 g žluté cibule (oloupané)

50 g bresaoly

300 g syrových brambor varného typu A (oloupaných)

70 g bulvového celeru

1 lžíce olivového oleje

200 g mletého hovězího masa (10 % tuku)

1 lžička mleté sladké papriky

1 lžička sušeného tymiánu

800 ml zeleninového vývaru

80 g kadeřávku (nebo hlávkové kapusty)

1 stroužek česneku

70 ml sójové smetany

4 menší plátky kvasového chleba (4× 40 g)

sůl

pepř

Postup: Cibuli a bresaolu nakrájejte najemno. Oloupané brambory i celer nakrájejte na kostky o velikosti 1 cm. Připravte si hrnec a rozehřejte v něm 1 lžíci olivového oleje. Poté do hrnce přidejte nakrájenou cibuli a bresaolu a opékejte 2 minuty na středním plameni. Následně přidejte mleté hovězí maso, mletou papriku, sušený tymián, sůl a pepř a opékejte další 3–4 minuty.

Poté přidejte zeleninový vývar, nakrájené brambory a celer, hrnec nezakrývejte a vše nechte vařit 10–12 minut na středním plameni do změknutí brambor i celeru. Mezitím si nakrájejte kadeřávek (nebo hlávkovou kapustu) na větší kousky a nastrouhejte si najemno stroužek česneku. Jakmile brambory a celer v hrnci změknou, ztlumte plamen na mírný stupeň, přidejte do hrnce nakrájený kadeřávek (či hlávkovou kapustu), nastrouhaný česnek a sójovou smetanu a vše společně povařte 6–7 minut. Po uvedené době rozdělte hotovou polévku do 4 talířů a každou porci podávejte s 1 plátkem kvasového chleba.

Recept pochází z kuchařky Jak jíme zdravě v zimě.