Sůl, tuk a čas. Jak na francouzskou masovou pomazánku, poradí Jan Punčochář

KACHNÍ RILLETTES SE ŠKVARKOVÝMI PLACKAMI Rillettes ■ 1 kg kachních stehen ■ 250 g sádla (nejlépe kachního, popř. vepřového) ■ 300 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel) ■ 1 cibule ■ 5 stroužků česneku ■ divoké koření (celý pepř, nové koření, bobkový list, jalovec) ■ sůl Placky ■ 500 g hladké mouky ■ 300 g umletých škvarků (plus trochu celých) ■ 30 g droždí ■ 150–200 ml mléka ■ 2 vejce ■ cukr, sůl Marinovaná cibule ■ 2 červené cibule ■ 150 ml červeného vinného octa ■ cukr, sůl, pepř ■ čerstvý kerblík 1. Maso: Stehna dobře osolíme a opepříme, přidáme divoké koření (svázané do plátýnka) a společně necháme alespoň 2 hodiny marinovat. Do pekáče vložíme očištěnou a nakrájenou zeleninu, cibuli a česnek, přidáme marinovaná stehna a zalijeme sádlem tak, aby bylo maso zcela ponořené. Pečeme při 140 °C doměkka (cca 2 hodiny). Jakmile je maso měkké, zvýšíme teplotu na 220 °C a krátce dopečeme dozlatova. Poté necháme zchladnout a rukama natrháme na jemná vlákna, zeleninu nakrájíme na malé kousky. Vše dobře promícháme se sádlem zbylým z pečení do konzistence tuhé paštiky. Podle potřeby dochutíme solí a pepřem a přendáme do sklenic nebo do větší formy. Skladujeme v chladu, před podáváním necháme alespoň půl hodiny při pokojové teplotě povolit. 2. Placky: Z vlažného mléka, droždí, lžíce mouky a trochy cukru zaděláme kvásek, necháme jej vzejít, přidáme zbylé suroviny a dáme vykynout těsto. Z něj tvoříme placky, které pečeme v troubě při 170 °C asi 15 minut. 3. Cibule: Z octa, trochy vody, soli a cukru (podle chuti) si připravíme výrazný sladkokyselý roztok. Cibuli očistíme, překrojíme napůl a v misce či jiné nádobě přelijeme horkým nálevem. Necháme odležet do druhého dne, pak nakrájíme na kousky. 4. Rilletes podáváme s plackami, doplněné marinovaným hořčičným semínkem a cibulí, případně jinou kyselou zeleninou.