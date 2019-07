Krémová a lehká polévka z Japonska. Jak na miso?

Polévka miso je japonským národním pokladem. Díky miso pastě, sójové omáčce a sezamovému oleji je lehká a krémová. Jak na ni poradí šéfkuchař Štěpán Návrat z restaurace Café Buddha Balbínova.

Miso

1 polévková lžíce sušených řas wakame

800 ml vody



2 čajové lžičky japonského dashi prášku



2 polévkové lžíce bílé miso pasty



1 polévková lžíce sójové omáčka



200 g tofu



4 polévkové lžíce jarní cibulky



Sušené wakame mořské řasy namočíme ve vodě. Nakrájíme tofu na kostky. Nalijeme vodu do hrnce, přidáme prášek dashi a přiveďte k mírnému varu, dobře promíchejte. Pastu miso postupně rozšleháme do vody. Přidáme wakame do polévky s tofu a ochutíme sójovou omáčkou. Nevařte. Podávejte do malých misek a ozdobte nakrájenou jarní cibulkou, klíčky, paprikou – záleží na chutí.