Manžel tvrdil, že to nejde, ale já si za tím vytrvale šla, říká krotitelka divokých piv. Z analytičky se stala ‚sládkem‘

Jitce Ilčíkové stačilo na proměnu z finanční analytičky ve sládka našeho jediného pivovaru se spontánně kvašenými pivy pět let na mateřské dovolené. V čem je tento pivní styl komplikovaný i fascinující? A jak chutná pivo zrající v dubových sudech?

Lahví ladných tvarů s barevnými folklorními malůvkami si v pivotéce nešlo nevšimnout. I mezi pivními speciály dost vybočovaly, navíc obsahovaly to nejneobvyklejší pivo na světě. Jitka Ilčíková se nesmířila s tím, že něco nejde, a svůj nápad dotáhla do konce s jiskrou v oku. Jako jediná u nás se specializuje na pivo vyráběné metodou, která stála na počátku pivovarnictví. Její unikátní nakyslá, divoce kvašená piva si žádá trh ve Spojených státech, Kanadě i Japonsku – a propadá jim i čím dál víc Čechů. Wild Creatures (Divoká stvoření) je svérázný pivovar mezi vinicemi na Mikulovsku.



Vzpomenete si, co vám proběhlo hlavou, když jste před čtrnácti lety v Belgii poprvé ochutnala spontánně kvašené pivo?

Ty jo! Tohle je taky pivo? – Byl to zážitek! Napadlo mě, že vlastně nemáme přehled o tom, co všechno může být pivo. Fascinovala mě belgická otevřenost chutím. Mám ráda ležáky, ale ty jsou v chuti jednoduché. U nich jde o tělo a přirozenou hořkost. Kdežto spontánně kvašená piva, kterým se tam říká lambik, jsou neuvěřitelně pestrá chuťová záležitost. Když se takového piva napije neznalý, řekne: Ježiš, to je kyselé! Je tam vinná linka, ale je to doslova návykový faktor. Nedělám ta piva proto, že bych chtěla zákazníky šokovat. Mně to tak prostě chutná.