Poklad pod Ještědem. Liberecký Dok nabízí domácí buchty, chleba, ale i pražírnu kávy

V Česku budete jen těžko hledat podobný koncept, jaký se ukrývá v bývalém nádražním skladu pod Ještědem. Liberecký DOK je multifunkčním gastro prostorem, ve kterém najdete vše od pekárny a kavárny přes bistro a bioobchod až po kávovou pražírnu.

Na mapě Česka najde člověk jen málo měst, kde by gastronomická scéna bujela tak jako v Praze či Brně. Jsou však i výjimky. Jednou z nich je Liberec a jeho okolí, kam gurmáni z celé republiky neváhají cestovat za vyhlášeným víkendovým brunchem v Bistru Mikyna, vejcem Benedikt z Bistra Široká, ovocnými koláči, jež servírují ve stánku Maliník, ukrytém v hloubi bedřichovských lesů, či na českou klasiku do stylového podniku Park Restaurant. Před pár týdny se tamní gastro scéna rozrostla o další podnik, který najdete, co by kamenem dohodil od libereckého vlakového nádraží.



Souhvězdí

Uprostřed zchátralých hal a skladišť působí Dok jako barevná planetka zářící v temném vesmíru. Obzvláště když vstoupíte dovnitř a otevře se před vámi velkorysý prostor korunovaný svítidly ve tvaru souhvězdí, vyrobenými na míru rodinnou firmou Spectrum, ztratíte pojem o čase i místě. „Interiér Doku by vás měl přenést do horského prostřeglazura dí. Na jedné straně máme ledovec, na druhé dvě hory připomínající naše logo a na všechno nám svítí noční obloha,“ říká spolumajitel podniku Martin Kozel, který Dok provozuje spolu se svým bratrem Karlem. Jedním dechem dodává, že jak architekti z libereckého studia Anuk, kteří stojí za podobou interiéru, tak autoři svítidel byli stálými hosty už v jejich prvním podniku Sweet City, který bratři dodnes provozují v centru Liberce.

Liberecký Dok je otevřen denně od 8 do 18 hodin. Kromě výdejního okénka nabízí i rozvoz. Více na Dokliberec.cz

Zatímco čekám na kávu a objednané buchtičky se šodó, rozhlížím se kolem. I když je podnik v době mé zářijové návštěvy ještě ve zkušebním provozu, panuje v něm čilý ruch a jen marně hledám jediný volný stůl. Po mé levici je dřevěný regál s výběrem ciderů a chladicí box s čerstvými mléčnými produkty z farmy Volavec, která se nachází kousek za Turnovem.



„Už roky se o ni starají manželé Brožkovi, kteří se věnují chovu plemene Brown Swiss. Drží si stabilní počet čtyřiceti kusů skotu, aby jim byli schopni poskytnout potřebnou péči a hezký život, který tráví na rozlehlých pastvinách nebo ve vzdušné stáji,“ popisuje pan Kozel a moje chuť na něco dobrého se stupňuje. Při pohledu na lahodně vypadající dorty a obložené chleby ve skleněné vitríně se není co divit.

Jak zjišťuji, součástí Doku je i pekárna nabízející vlastní pečivo. „Největší radost mám z chleba. Dobrý chleba je za nás klíčová surovina, která v Liberci chyběla. K tátovi, který se pečení dosud věnoval, se teď přidal ještě pekař Mára se zkušenostmi z pražského Alfabetu nebo Café Savoy. Pekárnu tak konečně rozjedou na plné obrátky,“ vypráví podnikatel a já si uvědomuji, že v otevřené kuchyni skutečně vidím oba jeho rodiče, jejichž obličeje jsou mi známé z podnikového Instagramu.

To už milá servírka pokládá na stůl misku celozrnných buchtiček plovoucích ve vanilkovém krému. Dle předpokladů je to slast. „Rodiče strávili v gastronomii celý život a prakticky nás v ní s bráchou vychovali. Moc jsem si přál ty jejich celoživotní zkušenosti a řemeslo přenést i do Doku,“ vypráví pan Kozel. „Klíčové pro mě byly buchty od mámy, těm se nic nevyrovná,“ říká a já mu musím dát za pravdu.

Když vyškrabávám poslední zbytky šodó, zaujme mne originální barevná keramické misky, kterou zatoužím mít ve své kuchyni. Jak se dozvídám, mohu. Sklo i keramiku místních řemeslníků zde totiž prodávají. „Osobně hluboce ctím řemeslo. Ať už je to keramika, nebo sklo, které má v našem regionu dlouholetou tradici. O keramiku se postaral pan Kolář, sklo pochází ze sklárny Jílek v Kamenickém Šenově. Jde o jednu z nejstarších skláren ve střední Evropě a jejich sklářské produkty jsou bezkonkurenční,“ vypráví Martin Kozel.



Dok je jen jeden

Vybudovat Dok trvalo bratrům zhruba tři roky. „Ještě v noci před srpnovým otevřením jsme ladili poslední detaily. Neměli jsme tušení, co se ráno stane, ale zkušební provoz předčil všechna naše očekávání,“ říká pan Kozel. Na úspěch je přitom už pár let zvyklý. S bratrem totiž stojí za populární pražírnou Nordbeans, která dodává kávová zrna do řady podniků po celé republice včetně sítě restaurací Ambiente. „Naše první kavárna Sweet City byla původně obchodem s kávovými doplňky. Tehdy jsme si začali pohrávat s myšlenkou vlastní pražírny, pro kterou jsme našli ideální prostor ve dvoře. Rok jsme si o pražení kávy četli a pak jsme to zkusili metodou pokus omyl,“ vzpomíná na začátky. „Pražení kávy je řemeslo, které se člověk nenaučí přes noc. A to je na tom krásné,“ dodává.

Po pěti letech se značka Nordbeans posunula o pěkný kus kupředu a Dok je dnes její nedílnou součástí. „Koncept byl od začátku jasný. Přáli jsme si mít pod jednou střechou pražírnu, školicí zázemí pro baristy z celé země a kavárnu s pekárnou zaměřenou na kvalitní lokální suroviny od producentů, které známe a se kterými sdílíme stejný pohled na svět a podnikání. K výběru mléka tak přistupujeme stejně jako k výběru zelené kávy na farmě. To je koncept Doku,“ říká pan Kozel a já si najednou uvědomuji, že celou dobu sedím zády k prosklenému oknu, za nímž se praží káva, která mi tolik chutná.