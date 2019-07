Nejíte luštěniny? Zkuste si doma připravit lilkový ‚falafel‘

Máte rádi falafel, ale z různých důvodů se vyhýbáte luštěninám? Úplnou náhodou, při jednom z mých alchymistických pokusů v kuchyni, se mi podařilo vytvořit něco chuťově velmi podobného. Musím říct, že výsledek mě i samotnou překvapil. Nejdřív jsem říkala "škoda tak drahého sýru". Ale nakonec mi to tak zachutnalo, že jsem tuhle lahůdku připravila během pár dní hned několikrát.

Lilkový „falafel“

3 porce

300 g lilku

25 g olivového oleje



75 g cibule



10 g česneku



250 g sýru Halloumi



1 vejce



1 lžička sladké papriky



1 lžička mletého římského kmínu



1 lžička sušeného oregana



sůl



pepř



Postup přípravy: Omytý neoloupaný lilek nakrájejte na přibližně centimetrové plátky. Rozložte je na papírovou utěrku o hojně osolte. Nechte je alespoň 10 minut pustit tekutinu. Pak je otočte, znovu osolte a opět nechte pustit vodu. Vypocené plátky lilku opláchněte vodou, abyste je zbavili přebytečné soli, a co nejvíce vymačkejte. Nakrájejte na kostičky. Na pánvi si rozehřejte olivový olej a na něm nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Jakmile cibulka změkne, přidejte rozdrcený česnek a nakrájený lilek. Za občasného promíchání nechte zeleninovou směs restovat na střední teplotu, dokud lilek nezměkne a nevypaří se přebytečná tekutina. Pak pánev odstavte a směs nechte vychladnout.



V mixéru si rozdrťte na konzistenci hrubšího písku nakrájený sýr Halloumi a nasypte ho do mísy. Pak si nahrubo rozmixujte vychladlý orestovaný lilek spolu s jedním vejcem. Směs přidejte do mísy k rozdrcenému sýru, přisypte papriku, sušené oregáno a pepř. Sůl už většinou není potřeba přidávat. Sýr Halloumi je sám o sobě dost slaný, nějaká sůl zůstala i v lilku.

Směs vypracujte do řidšího, ale tvarovatelného těsta. Pokud je příliš řídké, můžete do něj přimíchat 1-2 lžíce mandlové mouky. Na plechu vyloženém pečícím papírem ze směsi vytvořte přibližně 30 kuliček a dejte je péct do vyhřáté trouby na 180 °C na 15-20 minut, dokud nezačnou zlátnout. Zbytečně je nepřepečte, ať se nevysuší.

Hotové kuličky podávejte, jak jste zvyklí u klasického falafelu. Můžete je třeba zabalit do oopsi placek, nebo k nim nakrájejte spoustu čerstvé zeleniny a doplňte je zajímavým dipem. Tím může být ochucená majonéza, jogurt smíchaný s bylinkami, nebo tahini omáčka (sezamové tahini naředěné vodou, dochucené citrónem, solí, pepřem a chilli, zakápnuté troškou olivového oleje).