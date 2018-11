Ořechové řezy jednoduše a rychle. Jak na ně?

Ořechy k podzimu a zimě prostě patří. A k pečení samozřejmě také. Zkuste si tenhle jednoduchý recept na ořechové řezy, nebudete litovat. Recept pochází z kuchařky Bez buchet se nevdáš.

Ořechové řezy

140 krystalového cukru



6 vajec



140 g mletých vlašských ořechů



Na náplň

140 g másla



100 g cukru



1 vejce



100 g mletých vlašských ořechů



Na polevu

150 g krystalového cukru



3 lžíce rumu



kůra z 1 bio citronu



3 lžíce horké vody



cca 20 lískových ořechů v celku



Troubu rozpálíš na 180 °C. Rozdělíš si do misek žloutky a bílky zvlášť. Žloutky třeš, spojuješ stěrkou s cukrem – trvá to asi 20 minut, pusť si fajn hudbu. Z bílků si vyšleháš šlehačem tuhý sníh (takový ten, který drží v míse, i když ji obrátíš dnem vzhůru). Do žloutků přimícháš ořechy a pak jemně i bílky. Plech si vyložíš pečicím papírem a potřeš jej vrstvou těsta. Pečeš asi 6-8 minut, dokud nezrůžoví, je to nízká placka. Po upečení plech vyndáš, vychladlé těsto překrojíš velkým (cukrářským? hahá) nožem na půlky, které budeš promazávat.

Náplň uděláš tak, že máslo utřeš s cukrem a vejcem. Nakonec přidáš i oříšky a řádně promícháš. Těsto promažeš pěkně tučnou vrstvou krému. Půlky na sebe přilepíš. Do rendlíku vsypeš cukr a po lžičkách přiléváš rum. Strouhneš i citronovou kůru bez bílé části pod slupkou. Opatrně po lžičkách přiléváš horkou vodu. Mícháš tak dlouho, dokud není poleva pěkně skelnatá a tak akorát tekutá – ani tuhá, ani řídká. Řezy polevou poliješ a nožem si na ni vyznačíš mřížku. Do každého čtverečku položíš půlku vlašského oříšku. Necháš v lednici alespoň hodinku a pak podáváš.