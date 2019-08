Připravte si vlastní libečkový olej, v kuchyni ho oceníte

Není nic jednoduššího než si připravit libečkový olej, přitom ho v kuchyni velmi oceníte. Jak na něj vám poradí šéfkuchař Štěpán Návrat z restaurace Café Buddha Balbínova.

Libečkový olej

200 g libečku

300 ml oleje sansa

Libeček se zblanšíruje ve vroucí vodě přibližně půl minuty. Potom se nechá vychladnout ve vodě s ledem. Následně zbavíme libeček vší vodí a nakrájíme na menší části. Nakrájený libeček vložíme do termomixéru, přilejeme olej a mixujeme do doby než olej dosáhne 70 - 80°C. Potom olej prolijeme přes buničinu do nádoby, která je ponořena v ledové lázni. Je to nejrychlejší způsob zchlazení a olej nezešedne. Pokud doma nemáte termomixér, můžete použít kuchyňský mixer. Olej jen nebude mít pěknou barvu.