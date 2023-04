Krokety z fermentovaného hrachu v křenovém kyselu. Zdravá svačinka proti jarním neduhům

Hrachové krokety s křenovým kyselem Ingredience 250 g zeleného hrachu

1,5 l vody

30 g soli (plus na ochucení kysela)

pepř, čerstvé bylinky

0,2 l ochuceného oleje (petrželový, rozmarýnový, popř. olivový)

vejce, mouka a strouhanka (na obalení)

olej (na smažení)

2 malé cibulky

40 g másla

půl menšího křenu

250 ml zeleninového vývaru

250 ml smetany

větší brambora (na zahuštění)

0,05 l starší kombuchy, popř. octa (na okyselení) 1. Pět dní předem dáme fermentovat hrách: pořádně jej propereme pod tekoucí vodou, vložíme do větší zavařovací sklenice (hrách nabobtná) a zalijeme vychladlou, převařenou osolenou vodou. Hrdlo zakryjeme plátnem a sklenici necháme stát při pokojové teplotě. Po pěti dnech propláchneme, přendáme do hrnce, zalijeme nesolenou vodou a uvaříme. 2. Doměkka uvařený hrách pomeleme (pokud je to potřeba, necháme vykapat vodu), přesypeme do větší mísy, přidáme větší část posekaných bylinek, pepř a ochucený olej a ze směsi tvoříme drobnější krokety, které nadvakrát obalujeme v mouce, osoleném vajíčku a zbylými bylinkami ochucené strouhance. Smažíme dozlatova. 3. Cibulku nakrájíme na kostičky, křen nastrouháme a společně krátce orestujeme na másle. Přidáme pokrájenou bramboru, osolíme, opepříme, zalijeme vývarem a necháme pozvolna probublávat. Jakmile brambory změknou a vývar se zredukuje na polovinu, přilijeme kombuchu (ocet), zavaříme, přidáme smetanu a rozmixujeme. Na závěr propasírujeme přes jemné sítko. 4. Podáváme v hlubokém talíři, můžeme doplnit o hrachový chips, který si snadno připravíme z hrachové mouky, vejce a mléka.