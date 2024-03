Poctivá kynutá chuť bez smažení. Nebesky hebká lívancová pěna si skvěle rozumí s karamelizovanými semínky

Lívance bez smažení 200 ml plnotučného mléka

150 ml smetany na šlehání

200 ml slazeného kondenzovaného mléka

30 g čerstvého droždí

špetka soli

máslo + hladká mouka na jíšku

2 žloutky

sklenička zavařeného ovoce (meruňky, jahody, borůvky)

200 ml zakysané smetany

1 lžíce medu

špetka skořice

50 g dýňových semínek

2 lžíce moučkového cukru

snítka tymiánu 1. Zakysanou smetanu promícháme se špetkou skořice a lžící medu a odložíme do lednice. Na másle zlehka opečeme dýňová semínka, přidáme moučkový cukr a lístky tymiánu a cukr necháme na semínkách zkaramelizovat. Odložíme stranou a necháme vychladit. 2. Z másla a hladké mouky si připravíme jíšku. Na velmi mírném plameni ji osmažíme, měla by zůstat světlá. Do nerezové mísy vlijeme mléko, smetanu, kondenzované mléko a přidáme špetku soli. Podle chuti můžeme případně ještě dosladit. Mísu vložíme do vodní lázně a přivedeme těsně pod bod varu. Přidáme droždí (kdo má chuť droždí opravdu rád, přidá jej i víc), necháme rozpustit, poté přidáme i připravenou jíšku a za stálého míchání zhruba 40 minut prováříme. 3. Lívancové těsto sejmeme z vodní lázně, necháme mírně zchladnout (asi na 70–75 stupňů) a zašleháme do něj žloutky. Přendáme do šlehačkové lahve. 4. Do hlubokého talíře nejprve servírujeme ovoce, poté nok ze zakysané smetany a vše doplníme lívancovou pěnou a posypeme připravenými sladkými dýňovými semínky.