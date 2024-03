Dušené hrudí s bramborovým salátem. Pikantní hořčičná zálivka šéfkuchaře Drdela oživí i zdánlivě obyčejné jídlo

Hovězí hrudí s vídeňským salátem 1 kg hovězího hrudí (i s tukovým krytím)

2 neoloupané cibule

1 mrkev

zelená petrželka

divoké koření (celý pepř, nové koření, bobkový list)

120 g másla

sůl, mletý pepř, nakládaná cibulka

4 lžíce plnotučné a 1 lžíce dijonské hořčice

1 lžíce jablečného octa

2 lžíce oleje (plus trocha na opečení) Salát 1 kg drobných brambůrků

sůl, pepř

olej

čerstvé či sušené bylinky

malá sklenička stříbrných cibulek

4 drobné červené cibulky

čerstvá petrželka

půl malé sklenice nakládaných okurek 1. Maso i s tukovou vrstvou osolíme a opepříme z obou stran. Důkladně opečeme na pánvi s pár kapkami oleje, aby se zatáhlo, a odložíme stranou. 2. Na stejné pánvi opečeme řeznou stranou dolů půlky neloupaných cibulí a mrkve, přendáme do většího hrnce společně s divokým kořením a zelenou petrželkou, osolíme, opepříme, zalijeme vodou zhruba do půlky hrnce a přivedeme k varu. Přidáme opečené hovězí hrudí a pozvolna dusíme na mírném plameni do změknutí. Měkké maso vyjmeme. Na omáčku zredukujeme vývar asi na dvě třetiny původního objemu a zašleháme do něj máslo. 3. Připravíme hořčičnou zálivku. V malé misce důkladně prošleháme oba druhy hořčice, ocet a olej do krémové konzistence. Brambůrky vypereme ve vlažné vodě, pokud jsou větší, překrojíme a na plechu promícháme s olejem, solí a sušenými bylinkami. Pečeme v předehřáté troubě na 160 ˚C zhruba 30–35 minut. Asi po dvaceti minutách pečení k nim přidáme půlky oloupaných červených cibulí, které osolíme, opepříme a pokapeme olejem. 4. Upečené ještě teplé brambory promícháme s na plátky pokrájenými okurkami, stříbrnými cibulkami, nálevem z cibulek, najemno posekanou petrželkou a na výseče nakrájenou upečenou červenou cibulí. Pokapeme bylinkovým olejem a připravenou hořčičnou zálivkou. Před podáváním můžeme doplnit i osmaženou cibulkou.