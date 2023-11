Žemlovka vůbec nemusí být nuda. Až do nebeských výšin ji vystřelí karamelový přeliv, radí Drdel

Žemlovka s jablky Ingredience 400 ml plnotučného mléka

čerstvý tymián

6 lžic cukru (plus na oslazení cideru a jablek)

6 žloutků z větších vajec

0,3 l jablečného cideru

6 menších jablek

cukr na oslazení, máslo na opečení

slaný karamel k podávání (nemusí být) Pečivo 350 g hladké mouky

150 ml mléka

85 g rozpuštěného másla

70 g cukru

20 g čerstvého droždí

3 žloutky

vejce a máslo na potření 1. Nejprve připravíme pečivo: z vlažného mléka, droždí a trochy cukru připravíme kvásek. Mouku prosejeme a vložíme společně s kváskem a se zbytkem přísad do vyšší mísy a uhněteme (nejlépe v robotu) nelepivé těsto. Necháme v teple kynout přibližně hodinu. Z těsta pak tvarujeme drobnější večky. Ty na plechu, který jsme vyložili pečicím papírem, necháme kynout ještě dalších přibližně 30 minut. Potřeme vajíčkem a pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 40 minut. Upečené veky necháme vychladnout na mřížce, nakrájíme na 1,5cm plátky, které z obou stran potřeme rozpuštěným máslem a krátce opečeme na pánvi dozlatova. 2. Ve vodní lázni zahřejeme mléko s cukrem a otrhanými lístky tymiánu. Přidáme žloutky a za stálého míchání necháme zhoustnout do řidší pudinkové konzistence. Ponecháme v teple, ale stále promícháváme, aby se krém nesrazil. 3. Cider podle chuti dosladíme a poté varem zredukujeme na třetinu obsahu téměř do karamelové konzistence. Jablka zbavíme jádřinců a nakrájíme na menší výseče, poté je krátce zblanšírujme v horké, oslazené vodě (jablka ale musí zůstat křupavá). Nakonec je ještě opečeme dozlatova na pánvi na másle. 4. Podávání: do talíře nejdříve servírujeme horký žloutkový krém, k němu následně přidáme sladké pečivo, zkaramelizovaná jablka a přelijeme svařeným ciderem (popř. přidáme trochu slaného karamelu).