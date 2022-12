Kapra na Vánoce nikdy, místo hrášku do bramborového salátu jablka. Jak slaví svátky v Česku šéfkuchaři z ciziny

1) Co se ve vaší zemí jí tradičně na Vánoce?

2) Jak slavíte v Česku?

3) Které české jídlo nemáte rádi?

Řecký šéfkuchař Vasileios Gialaouzidis

(restaurace Yaya’s meat & seafood)

Vasileios Gialaouzidis

1) V Řecku jsou Vánoce především příležitostí, kdy se sejde celá rodina (může čítat až 30 členů), všichni společně stolují, hlasitě se překřikují a všude panuje pověstný mumraj. Prostě nezaměnitelná řecká rodinná atmosféra. Hlavním vánočním pokrmem je vepřové maso v podobě rolády s vařeným bramborem. Dnes se čím dál větší oblibě těší i plněná krůta. Na našem svátečním stole nesmí chybět ani velký výběr salátových pokrmů a předkrmů. Dva až tři dny před Vánoci se peče christopsomo, což je v podstatě obyčejný chléb, který se liší jen svou zdobností. Jako dezert podáváme čokoládovou roládu. Na Nový rok se peče vasilopita - obdoba české vánočky, která se krájí přesně na přelomu roku. Zvykem také bývá zapékat do pity minci. Ten kdo ji najde, nebude mít v následujícím roce nouzi o peníze.

2) Má žena je Češka, takže u nás v rodině dodržujeme jak řecké, tak české vánoční zvyky a tradice. Na naší slavnostní tabuli tak najdete řecké předkrmy a víno stejně jako bramborový salát s řízky.

3) Přiznám se, že mám českou kuchyni moc rád. Co ale nemusím, je žemlovka.

Mexický šéfkuchař Esteban Amaya

(restaurace Alebrijes)

Mexický šéfkuchař Esteban Amaya

1) Tradičním mexickým jídlem jsou romeritos, které pocházejí ze středního Mexika, obsahují jemné snítky řasy (Suaeda spp.) které se vaří a podávají se v mexické typické černé „omáčce“ Mole, kterou dochucují jemné kousky sušených krevet. Klasicky se k romeritos podávají vařené brambory, kaktus nopal nebo sušené krevety.

2) Slavíme stejně jak v Mexiku, tedy s rodinou a přáteli. Máme štědrovečerní večeři, při které servírujeme pokrmy jak české, tak mexické, rozbalujeme dárky... A nezapomínáme ani na vánoční dekor naší restaurace.

3) Přiznám se, že celkově mi česká kuchyně moc chutná. Pokud víte, kam na ni zajít, tak je to paráda. Nejméně mi chutnají české knedlíky, protože jsou na mě moc těžké.

Argentinský šéfkuchař Juan Cruz Pacin

(restaurace DameDos)

Juan Cruz Pacin

1) Vánoce v Argentině jsou vlastně uprostřed léta, takže mnoho lidí slaví tím, že připravují asado, tedy tradiční argentinské barbecue.

2) Slavíme stejně jako Češi, snažíme se maximálně adaptovat a milujeme bramborový salát.

3) Rozhodně nejím kapra.

Japonský šéfkuchař Michal Tran

(restaurace Taiko Ramen Bar)

1) Tradičně se jí v Japonsku smažené kuře (kentucky fried chicken). Není to však tak jednoduché, že vyrazíte do ulic a objednáte si je. Kvůli vysoké poptávce se musí vánoční menu objednat už týden dopředu. Dále Vánoce doprovází takzvaný „vánočním dortík“, který nesmí chybět.

Další zajímavostí, která se váže se svátky, a to zejména na Nový rok, je pojídání soba nudlí. Soba jsou japonské nudle z pohankové mouky, mají nahnědlou barvu a lehce oříškovou příchuť. Důvod, proč se v Japonsku na Nový rok jí zrovna soba, je více. Soba nudle jsou dlouhé. Symbolizuje to délku života - čím delší nudle, tím delší život.

Japonský šéfkuchař Michal Tran

Jsou nejen dlouhé, ale i tenké a křehké. To symbolizuje utkání veškerého neúspěchu a neštěstí v daném roce. Zlomí se vám soba, ukončíme tím veškeré špatné věci v daném roce a do nového roku jdete s čistým štítem. Poslední důvod je, že soba je z pohanky, která je velice zdravá.

2) V Česku slavíme Vánoce stejně jako ostatní. Dobrý bramborový salát nesmí chybět. Ale nejíme kapra. Místo toho radši kuřecí řízek. Pokud máme větší hostinu, máme ještě sushi.

3) Nechutná mi smažený kapr a zelený hrášek v bramborovým salátu. Místo toho v něm miluji jablka.

Americký šéfkuchař Isaac Starobin

(restaurace Dirty Dog Southern Smokehouse)

Isaac Starobin

1. Pocházím z židovské rodiny, tradičně jíme čínské jídlo, protože čínská bistra a restaurace jsou jako jediná na Vánoce ve Státech otevřena.

2. Tady v Česku vždy slavíme s rodinou mé ženy. Těch pár dní - to je neskutečný relax, navíc s dobrým jídlem. Rodiče mé ženy stále dávají pořád ještě kapra do vany, stejně jako to kdysi dělávali moji (imigrantští) prarodiče v Brooklynu. To je kouzelné.

3. Koprovka, protože kopr mi fakt nechutná.