Síla zeleného jara. Smrkové a borovicové výhonky do sirupů

Přicházející jaro si nedovedeme představit bez zázračné obnovy přírody. Díky nedávným dešťům to letošní bude nejspíš krásně šťavnaté. Co můžeme využít pro vlastní probuzení organismu?

Jarní obroda přírody nás může v lecčems inspirovat. Pro vlastní zdraví lze využít třeba síly smrkových výhonků, které kromě skvělé chuti mají pozitivní dopady na fungování našeho organismu – a rozhodně nejde o žádnou novinku, jejich působení znali i naši předci, a dokonce snad i ti jejich. Jenom se na ně v přívalu všech těch exotických „superfoods“ poněkud zapomnělo.



Sirup i marináda

Možná je na ně zatím trochu brzy – ostatně, smrk vyhání čerstvé větvičky až do konce května – ale aspoň vám jen tak neufrnknou. (I když letos dost teplo, tudíž se čas výhonků špatně odhaduje.) Jestli rádi experimentujete, určitě si na ně počkejte; stojí za to. Ze smrkových výhonků můžete jednoduše vyrobit sirup s neotřelou chutí, ale také blahodárnou koupelovou kůru, čaj či marinádu.

Smrkovými výhonky se rozumí čerstvě vyrašené části větviček, kterými se smrk obsypává každé jaro. Poznáte je podle toho, že mají výrazně světlejší barvu, než zbytek stromku. Tyto čerstvé větvičky jsou velice měkké, nepíchají a vyznačují se velmi vysokým obsahem (nejen) vitaminu C. Pozor si dejte při sběru výhonků – není příliš vhodné nastoupit do lesa a začít tamější stromy ve velkém oždibovat (ačkoli je smrk hodnocen jako málo dotčený druh a sběr výhonků mu nijak neubližuje). Vždy je lepší se dohodnout s majitelem lesa, případně výrobu nejdříve vyzkoušet v menším měřítku z vlastních zdrojů.



Pokud ve vašem okolí řádil kůrovec a smrků je pomálu, můžete se poohlédnout po výhoncích z borovice. Jejich úprava i využití jsou stejné. Asi největší klasika je chutný sirup, který poslouží jako základ pro smrkovou limonádu. Díky přípravě bez tepelné úpravy si zachová všechny přínosné látky, takže posouží i jako chutný domácí lék na kašel a drobné jarní neduhy. Pro zkušební várku budete potřebovat pouze zavařovací sklenici, několik hrstí čerstvých výhonků, jeden citron a dostatečné množství třtinového cukru. Výhonky pečlivě propláchněte, citron dobře omyjte – pro tento recept doporučujeme plody ze zemědělství, která se vyznačují tím, že své citrusy zbytečně neošetřují – pokud nemáte možnost bio citrony pořídit, radši z těch „nebio“ okrájejte kůru.

Citron nakrájejte na plátky a všechny tři ingredience začněte vrstvit do sklenice – výhonky, cukr, citron, výhonky, cukr, citron – zkrátka až k uzávěru. Výhonky by měly tvořit největší objem ze všech tří zastoupených ingrediencí – je to přeci jen smrkový sirup, ne citronový. Poslední vrstvu zasypte navrch ještě cukrem, sklenici dobře uzavřete a nechte přibližně dva až tři týdny „zrát“ na teplém a nejlépe sluncem zalitém místě. Hotový produkt přeceďte, pokud jej například chcete darovat, přelijte do pěkné lahvičky a ponechte pár výhonků v sirupu. Sirup je potom nutné skladovat v lednici, kde vydrží opravdu dlouhou dobu.

Voňavá koupel

Smrkový čaj či koupel (která pomáhá při boji s nespavostí) si můžete vyrobit sušením – výhonky rozložte v tenké vrstvě na mírně hřející topení a nechte vysušit, dále s materiálem nakládejte jako s jakýmikoli bylinkami, které rádi louhujete. Pro zachování přínosných látek nechte vroucí vodu chvilku odstát, koupel připravíte vyluhováním většího množství a přídavkem soli.