Stačilo jen poslouchat přání cukrářek a plnit je, říká majitelka obchodu s cukrářskými potřebami

O potahové hmotě na dorty nevěděla nic, přesto se dokázala ze 2 kilo hmoty dovezené na začátku vypracovat ke 3 kamionům balíků hmoty měsíčně. „Důležité je chovat se lidsky a vycházet zákazníkům vstříc. Na poštu jsem jezdila i v 11 v noci, abych stihla vše odeslat a cukrářky byly spokojené,“ říká Monika Grgulová, majitelka Dortisimo.

Lidovky.cz: Začínala jste s potahovou hmotou, jak přišel nápad ji prodávat?

Všechno to začalo prvními narozeninami mé dcery Melanie. Chtěla jsem jí objednat dort k narozeninám, ale při obchůzce cukráren v okolí našeho paneláku jsem narazila jen na prodejny, kde mi dali vybrat ze zaprášeného plakátu, který vytáhli odněkud z podpoltu. Ty dorty vypadaly samozřejmě šíleně, tohle jsem dcerce dát nechtěla. Takže jsem hledala na internetu. A v té době jsem poprvé viděla, že to jde i jinak. Našla jsem krásné potahované dorty s vymodelovanými figurkami. Všechny cukrářky, které se tomu věnovaly, měly ale dorty nasmlouvané na několik měsíců dopředu. Nakonec jsem se do přípravy dortu vrhla sama, ale stále jsem na tu příhodu musela myslet.

Monika Grgulová

Lidovky.cz: A jak se to vyvíjelo dál?

Trochu jsem se do toho ponořila a zjistila jsem, že mnoho žen na mateřské dovolené peče pro své známé a přivydělává si tak. Strašně ráda vše zkouším, tak jsem se do toho rozhodla jít taky, i když nejsem moc zručná. No a jak jsem na internetu hledala potahovací hmotu, zjistila jsem, že je hodně drahá. A to znamená, že při ceně surovin a započítání práce se to vůbec nevyplatí nebo ten dort bude hrozně drahý.

Lidovky.cz: Proto jste začala hledat v cizině? Proč zrovna Maďarsko?

Přesně tak, bylo to kvůli ceně a dostupnosti. Navíc v Česku ani na Slovensku hmotu nikdo nevyrábí, všechno je dovoz. A protože pocházím z jižního Slovenska, umím perfektně Maďarsky. Díky tomu jsem mohla hledat i mezi tamějšími e-shopy. Chtěla jsem co nejnižší cenu a jednou jsem narazila na výrobce, který prodával výhradně v Maďarsku už 11 let. Domluvili jsme se, že mi pošle 2 kg své hmoty do Prahy, a když budu spokojená, můžu od nich brát.

Lidovky.cz: Věděla jste v té době něco o potahovacích hmotách?

Vůbec nic. Nevěděla jsem, jaké to má mít vlastnosti ani chuť. Ale viděla jsem šanci na podnikání s něčím, co tady moc není, takže s minimální konkurencí. A navíc jsem tak mohla využít maďarštinu.

Lidovky.cz: Jak jste ale poznala, že je ta hmota kvalitní?

Sama jsem to nedokázala poznat, ale napadlo mě oslovit tu šikovnou cukrářku, od které jsem chtěla původně objednat dort. Balíček jsem jí jednou dala s sebou na cukrářský sraz, kam šla s kamarádkami a hmotu mi vyzkoušely. Druhý den jsem jí celá nedočkavá volala. Hmota chutná výborně, není umělá jako konkurenční výrobky, ale zase není tak elastická. Dort se s ní potáhnout dal, menší ozdoby taky šly, ale větší figurky už ne. No rozhodla jsem se to zkusit i tak. Domluvila jsem se, že mi hmotu umístila k ní na web, já od výrobce objednala větší množství a začala ji z bytu úspěšně prodávat. Každou chvíli mi někdo volal a já jezdila s kočárem plným balíků na poštu sem a tam, dcerka běhala vedle kočáru.

Lidovky.cz: Čekala jste takový zájem?

Vůbec jsem to nečekala! Ale cena byla opravdu dobrá a hlavně to byla novinka, takže to chtěl každý vyzkoušet.

Lidovky.cz: Byl ten úspěch tedy hlavně v ceně, nebo je v tom ještě něco jiného?

Cena byla na začátku určitě důležitá, ale myslím, že postupně šlo i o ten zákaznický servis. Hodně jsem se tomu věnovala a vymýšlela, co bych mohla vše nabídnout. Takže jsem třeba odesílala balík ještě týž den, když někdo objednal do 12 hodin. Někdy jsem nestíhala a s manželem jsme tak museli jezdit klidně i v 11 v noci na hlavní poštu, aby ty zásilky odešly. Ostatní e-shopy odesílaly balíky jen 1–2x týdně, takže to pro mě byla šance, jak být lepší. A zároveň jsem se hodně skamarádila s mnohými cukrářkami. Jezdili jsme s manželem na jejich srazy a trávili tam s nimi celé dny. Vždycky, když vyslovily nějaké přání, snažili jsme se jim ho splnit.

Lidovky.cz: O jaká přání například šlo?

Chtěly například vše nakoupit na jednom místě – potravinářské barvy, podnosy, krabice na dorty, vykrajovátka… Stačilo jen poslouchat a ta přání jim plnit. Tak firma rostla a rostla, teď dovážíme z celého světa, protože si přály mít i různé novinky z ciziny. Naše služby stále vylepšujeme, ale je pro nás hlavně důležité chovat se lidsky.

Lidovky.cz: Prodáváte od začátku stejnou hmotu, nebo se v průběhu let měnila?

Změnila se. Ohlasy na hmotu byly dobré, ale chtěla jsem, aby se s ní dalo i modelovat. Tak jsem začala hledat dál a poptávala jsem výrobce, ať mi udělá nějakou lepší. Chutnější a levnější, zároveň bez alergenů. Za pár měsíců mi volal, že pro mě má vánoční dárek, já samozřejmě akorát stála na poště s balíkama… Měl pro mě podle jeho slov bezkonkurenční hmotu Smartflex Velvet a opravdu tomu tak bylo. Tu prodáváme dodnes a dokonce ji vyvážíme i do dalších zemí, Německa, Rakouska, Polska, Holandska a Slovenska.