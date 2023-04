TOPINAMBUROVÉ RAVIOLY Z ODPALOVANÉHO TĚSTA Ingredience ■ 1250 g topinamburů ■ svazek jarní cibulky ■ čerstvá petrželka ■ hrst sušených hub ■ máslo ■ 0,2 l syrovátky ■ 0,2 l zeleninového vývaru ■ sůl, pepř ■ čerstvá potočnice či microgreens na ozdobu Na těsto: ■ 180 ml mléka ■ 95 g másla ■ 160 g hrubé mouky ■ 3 vejce ■ špetka soli 1. Sušené houby pár hodin předem namočíme, poté posekáme nadrobno. Vodu z hub svaříme do husté konzistence. Topinambury namočíme do teplé vody a kartáčem či plastovou drátěnkou důkladně očistíme. Většinu hlíz nakrájíme na kostičky (dvě tři hlízy dáme stranou), jarní cibulku nakrájíme na tenká kolečka. V hluboké pánvi rozehřejeme část másla a topinambury na něm orestujeme. Přidáme jarní cibulku, posekané houby, osolíme, opepříme a přilijeme zredukovaný houbový nálev. Necháme vychladnout. 2. Máslo spolu s mlékem lehce osolíme, zahřejeme a po malých dávkách do směsi přisypáváme mouku. Za stálého míchání necháme těsto zhruba 3–5 minut odpalovat. Jakmile se přestane lepit na stěny a dno hrnce, stáhneme a necháme vychladnout. Do vychladlého těsta zašleháme vejce a dáme na chvíli zatuhnout do lednice. Pokud by těsto bylo řídké, přimícháme ještě trochu mouky. 3. Těsto rozválíme do tenka a vykrájíme větší kolečka. Doprostřed každého dáme vrchovatou lžíci topinamburové směsi, přehneme a důkladně spojíme. Taštičky zavařujeme do vroucí osolené vody a vaříme zhruba 4–5 minut. Před servírováním opečeme na másle či oleji. 4. Zbylé topinambury nakrájíme na kostičky a opečeme na másle. Osolíme, opepříme, podlijeme syrovátkou a vývarem a krátce podusíme. Rozmixujeme do krémové omáčky a propasírujeme. 5. Ravioly na talíři doplníme omáčkou, můžeme přidat i pár tenkých plátků syrového topinamburu a zelené bylinky.