VIDEO: Burčák je dobrý jen několik hodin. Jak se vyrábí?

Burčák na trzích nemusí být vždy to pravé ořechové, právě proto, že k pití je určený jen několik málo hodin potom, co „dozraje“. Jak se vyrábí, co je na něm dobrého a proč je červený tak vzácný, se rozpovídal mladý vinař Tomáš Osička z pražského vinařství Salabka.