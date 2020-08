Vysoké teploty zvyšují kazivost potravin. Dejte si pozor na letní grilovačky i na rychlá občerstvení

PRAHA V období vysokých letních teplot se potraviny kazí rychleji, a proto musíme být obezřetní jak při nákupu a přepravě, tak i při uchování a zpracování potravin. „Mikroorganismům, které jsou původcem tzv. alimentárních nákaz (nemoci trávicího traktu) a dostávající se do trávicího traktu člověka potravinami či vodou, se velmi daří v teple a vlhku,“ upozorňuje nutriční specialistka Kateřina Šimková.

Lidovky.cz: Kterých potravin se to týká zejména?

Mezi potraviny, které mohou být zdrojem alimentárních nákaz, patří zejména jogurty, maso, ryby, majonéza a dresinky, vejce, cukrářské a lahůdkářské výrobky, zmrzlina. V zahraničí se to týká i nemyté syrové zeleniny, salátů, nemytého neloupaného ovoce, ledu v nápojích či nebalené vody.

Lidovky.cz: Jsou nějaká místa, kde je na místě být ostražitý?

Pozor bychom měli dávat i u stánků s rychlým občerstvením, například na koupalištích, na ulicích, v parcích a před supermarkety. Nikdy nevíme, jak dlouho byla tatarka, kterou bychom chtěli na hranolky, vystavena slunečnímu záření. Tato místa mohou mít také potíže s hygienou.

Kateřina Šimková ze Zdravého stravování

Lidovky.cz: Lze nějak minimalizovat nákazu při nákupu a uskladnění?

Všímejte si čistoty prodejního místa a personálu, teploty v chladicích vitrínách, nekupujte výrobky v poškozených obalech. Ovoce a zelenina nemají být nahnilé. Pečlivě čtěte údaje o datu spotřeby, které udává, do kdy je bezpečné potravinu zkonzumovat. Zároveň dbejte na dodržení doporučení výrobce, jak nakládat s výrobkem (teplotní rozmezí, skladování apod.). Mrazené potraviny, masné a mléčné výrobky, majonézové saláty a cukrářské výrobky dávejte do nákupního košíku naposledy a přepravujte je mezi obchodem a domovem v chladicích boxech či termo taškách.

Pokud máte dojem, že mrazené výrobky byly již rozmrazené, nekupujte je. Rozhodně nedoporučuji nechávat nákup v rozpáleném autě po delší dobu než je nezbytně nutná. Pobyt potravin v teplém prostředí výrazně zkracuje dobu trvanlivosti a následné vložení potravin do lednice stav zkázy nezachrání. Jakmile při příjezdu domů zjistíte, že se vám zmrazené výrobky rozmrazily, rychle je zpracujte a opětovně je nezamrazujte.

Lidovky.cz: Dáte nám pár rad, jak minimalizovat nákazu při zpracování potravin?

Léto je spojené zejména s grilovačkami a podobnými sešlostmi rodiny a přátel. Potraviny by neměly být vystaveny přímému slunečnímu záření, vyšším teplotám. Maso přinášejte na gril z lednice průběžně a dresinky přineste těsně před servírováním. Při přípravě surovin si dejte pozor na tzv. křížovou kontaminaci.

Buď používejte na krájení masa a zeleniny samostatné prkénko a kuchyňské náčiní, nebo nejprve nakrájejte zeleninu a pak teprve syrové maso. V opačném případě by mohlo dojít ke kontaminaci zeleniny bakteriemi z masa. U syrového masa je nezbytné jeho důkladné tepelné opracování. Maso by tak mělo být řádně propečené, abychom se vyhnuli případné například salmonele.

Grilovaný losos (ilustrační foto)

Zabraňte odkapávání tuku z masa do přímého ohně, tak eliminujete tvorbu karcinogenních látek. Grilovat byste také neměli do tmavé barvy, jinak dochází k tvorbě tzv. procesních kontaminantů, jako jsou akrylamid, furan a další. Co se týká uvařených potravin, nenechávejte je při pokojové teplotě déle než 2 hodiny. Před servírováním by jídlo mělo mít více než 60 °C. Jídlo, které dáváte do lednice, uzavřete do krabiček a držte stranou od syrových nezpracovaných potravin. Jídlo ani v ledničce neskladujte dlouhou dobu.

Lidovky.cz: Jaká zdravotní rizika plynou z konzumace prošlých, zkažených a málo tepelně upravených potravin?

Konzumací potravin, které jsou prošlé, zkažené či málo tepelně upravené, si můžeme přivodit nejrůznější zažívací potíže, jako jsou žaludeční křeče, dávení, zvracení či průjmy, které mohou doprovázet horečky. Z různých druhů infekcí se mohou vyskytnout i závažnější komplikace jako například u salmonelózy, kdy může dojít k selhání ledvin, zánětu kloubů, či srdečního svalu, nebo postižení nervového systému.